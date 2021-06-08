6月主流易位 首選業績電子股

大盤大漲到 17700 點，遇 5 月新冠疫情爆發回檔，此波回檔融資減幅相當快，市場過度恐慌下，造就許多公司股價跌深，真正內行的投資人逢低撿便宜，5 月指數拉出長下影線，回檔修正是好事，但原物料股超漲，部分族群不宜過度追高，尤其以散裝航運更有拉高出貨現象，顯然這拉高是不知內涵的散戶去追高及當沖客去沖，觀看 BDI 指數從高點 3266 已回到 2568 水準，卻被主力拉高掩護其他個股出貨，估計彈升上來是賣點。其於優質電子及汽電零已轉強，估計低檔有限勿殺低，尤其業績成長股逢低找買點，將呈易漲難跌趨堅走勢，5 月強拉下影線站回 17000 大關，估計 6 月主流易位明顯，高基期的個股出現回落，交由低基期股票開始漲。

華泰 Q1 獲利大跳升，下半年封測接單滿載

記憶體封測股華泰 (2329-TW) IC 封裝與測試製造服務以及 EMS 代工服務，2020 年引進面板驅動 IC 封測廠頎邦 (6147-TW)，頎邦以現金收購總金額為 8.2 億元收購 12.71% 股權，其餘 18.18% 以換股方式收購，總計以每股 11.9 元取得 30.89% 華泰持股，華泰在引進頎邦投資入股後得到技術及資金協助，IIC 封裝測試主要客戶包括 SanDisk、金士頓、金麗科、群聯、聚積，今年受惠市場需求顯著回溫，Q1 獲利表現亮眼，單季繳出 0.4 元水準，受惠產能利用率滿載及調漲打線封裝價格，單季毛利率突破雙位數來到 13.67%，Q1 營收 37.8 億，季增 10%，和去年同期 0.02 元相比大成長，隨著 NAND Flash 市況回升，華泰封測接單滿到下半年，今年獲利估 1.8 元。

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