蘋果帶起科技拉貨旺季 Q3載板缺口更加擴大

萬寶投顧分析師王榮旭指出，美國經濟數據穩健，降低 Fed 提前升息的疑慮，這對利率敏感的科技股有利。國內疫情今 (7) 日雖然蔓延到科技業，但是京元電 (2449-TW)、超豐(2441-TW) 與智邦 (2345-TW) 等遭遇疫情利空，股價卻開低走高，利空不跌就是反漲的訊號。

5 月底在專欄曾分析，台股季線以下由傳產股點火主攻，季線以上電子股必須接棒。畢竟大盤從 15159 已經反彈 2000 多點，接近前高 17700，賣壓逐漸加大，靠傳產尤其只漲貨櫃輪，獨木難撐大局，所以萬七以上，電子及傳產比重宜重新分配。

貨櫃輪還是傳產多頭指標，畢竟是獲利最好、本益比最低的族群。而第三季歐美經濟解封，貨櫃輪一樣是受惠者，但是漲多就是最大的利空。

5 月中旬我在專欄中推介的萬海 (2615-TW) 跌回月季線是機會，股價果真從當時的 80 元以下，短短 3 個禮拜就翻倍大漲到 160 元，但漲多總是會拉回。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，同樣受惠第三季經濟解封，帶動包裝需求以及碳中和趨勢的造紙類股，接棒大漲，看好永豐餘 (1907-TW) 沒變，目前因為缺櫃的關係，導致廢紙報價大漲，紙箱及紙漿價格也看漲，龍頭股受惠程度最高，永豐餘今年 EPS 上看 4.5~5 元，傳產進入了輪動的格局。

電子繼超高價的 IC 設計矽力 - KY(6415-TW)、信驊 (5274-TW) 與譜瑞 - KY(4966-TW)創新高之後，上週四 (6/3) 專欄《貨櫃輪上演大驚奇後 造紙 VS 載板也一定要列入追蹤》，我就分析看好 ABF 載板三雄。欣興 (3037-TW) 領先創下新高之後，景碩 (3189-TW) 也被帶動上來寫新猷。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，載板與 IC 設計是 6 月電子的領頭羊，現在第二季季底是電子的淡季，但供應鏈傳出 ABF 載板供需缺口已經擴大為五成，第三季歐美經濟解封，缺口恐怕只會更大。

另外要注意的是，第二季是 iPhone 銷售最谷底的時候，第三季銷售將從谷底翻揚。這次第三季旺季，不僅僅是歐美疫情解封增加的龐大消費力，競爭對手華為品牌的消退，更有利蘋果拉高市佔率，蘋概股受惠程度最高。

今年 iPhone 13 的 5G 規格將會升級，目前美國、日本與韓國已開放 5G 毫米波執照，歐洲也將陸續釋出毫米波頻譜。iPhone 13 毫米波機型將支援更多國家，新機種比重提高毫米波 AIP 模組使用量將大幅擴增。

由於 iPhone 13 內建毫米波天線數量增加，消耗更多載板層數，載板報價也將大增 3 成，不僅對已是供應商的景碩有利。而今年新加入的供應商欣興，也將擺脫去年火災的頹勢，今年業績獲利將會大幅成長，也成為投信 6 月中重押拚績效的對象，後市看好。

還有更多的個股分析，會在 LINE 粉絲團與讀者分享。立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

投資總舖師王榮旭 LINE 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo888

投資總舖師王榮旭 YouTube 頻道

https://www.youtube.com/channel/UCi-2okN64tcrY5F09E2pb1Q

投資總舖師王榮旭 FB 粉絲團

http://bit.ly/2KGYiSg

投資總舖師王榮旭 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo888

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險