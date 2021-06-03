鉅亨美股雷達：特斯拉召修車輛、蘋果似正研發新系統「HomeOS」

盤前重要看點：

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席分析師 Michael Wilson 指出，當前美股的獲利增長已經超過極限，考慮到投入成本和 2022 年更高的企業稅，未來 12 個月的獲利表現可能會令人失望。

此外，Michael Wilson 也認為，今年第一季也將是貨幣與財政政策刺激的最高峰，故在此情況下，美股市場可能在未來 6 個月將容易出現 10-15% 的回檔修正。

政經消息方面，聯準會 (Fed) 週三宣布將開始出售去年啟動緊急貸款工具購買的公司債 (含 ETF)，Fed 考慮交易基金和公司債的日常流動性和交易條件，將循序漸進地出售該投資組合，盡可能降低對市場不利影響。

目前華爾街正靜待非農就業報告，聯準會 (Fed) 週三發布最新褐皮書報告顯示，美國經濟在 4 月、5 月以溫和速度擴張，但通膨壓力和勞動力供應短缺並未消退。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 25.07 點，或 0.07%，收 34,600.38 點。

S&P 500 指數上漲 6.08 點，或 0.14%，收 4,208.12 點。

那斯達克指數上漲 19.85 點，或 0.14%，收 13,756.33 點。

費城半導體指數上漲 22.66 點，或 0.71%，收 3,196.98 點。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

美國 5 月 ADP 新增就業 (萬人)，市場預期 70.0 萬人，前值為 74.2 萬人。

美國 5 月 Markit 服務業 PMI，市場預期為 70.0，前值為 70.1。

美國 5 月 ISM 非製造月 PMI，市場預期為 63.0，前值為 62.7。

美國上週初請失業金 (萬人)，市場無預期值，前值為 40.6 萬人。

美國上週續請失業金 (萬人)，市場無預期值，前值為 364.2 萬人。

重要個股動態：

1. 特斯拉 (TSLA-US)

據美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 最新公佈之文件顯示，特斯拉正在召回 5974 輛電動汽車，原因是車輛的製動卡鉗螺絲可能鬆動，這可能導致輪胎失壓並增加行車風險。

據了解，自願召回的車輛包括特定的 2019-2021 年 Model 3 車款和 2020-2021 年 Model Y 車型。

特斯拉並表示，目前尚不清楚這一潛在缺陷導致的任何事故或傷害，必要時願意提供客戶免費檢查或更換卡鉗螺絲。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 蘋果 (AAPL-US)

據蘋果的招聘資訊顯示，蘋果似乎正在新的軟體系統「HomeOS」。

蘋果在一篇最新的招聘資訊中，兩次提及「HomeOS」，這也是蘋果首次公開提及這一軟體系統，但蘋果隨後對該招聘資訊進行修改，將「HomeOS」改為「HomePod」。

蘋果將於下週一 (7 日) 舉行全球開發者大會 (WWDC)，而按照過往經驗來看，若蘋果有發表新的軟體系統或功能，甚至新平台，蘋果皆會在 WWDC 大會上來做發表。

蘋果先前週三 (2 日) 發表報告統計，2020 年 App Store 開發者獲得的收入比去年同期增長 24% 至 6430 億美元，其中 App Store 90% 的開發者都是小型開發者，年收入低於 100 萬美元或下載量不足 100 萬次。

蘋果該報告並提到，蘋果 App Store 已經為 iOS 開發者取得巨大成功，統計自 2011 年以來共有 75 家公司上市或被收購，該報告稱，App Store 生態系的工作職缺數量也在增長，僅在英國，App Store 生態系上的工作職缺就比去年增長 10% 至 33 萬。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 波音 (BA-US)

據《路透社》報導，波音在單通道客機市場的市占率已從 10 年前的 50% 下降至當前的 35%，顯示波音在如何重建核心客機業務的銷售上，正面臨著數十億美元的兩難境地。

市場分析師並警告，波音的美國市場有可能一大部分將拱手讓給歐洲航空商巴士 (Airbus)。

而據《路透社》指出，波音目前尚未準備是否開發新款飛機，以抵擋空巴新機 A321neo 之計劃。

BA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

4. 霧芯科技 (RLX-US)

美股掛牌的中國電子煙大廠霧芯科技週三 (2 日) 下午發布了第一季財報，營收增長 48% 至 3.661 億美元，調整後每股盈餘為 0.06 美元，並預計第二季營收下限為 4.466 億美元，調整後淨利為 1.128 億美元。

投資者的擔憂來自監管方面的不確定性，因中國監管機構計劃制訂新的法規，來對電子煙實施與傳統煙草品相似的監管政策，市場擔憂此舉會影響電子煙產業的發展，而霧芯科技是中國電子煙產業的領頭羊。