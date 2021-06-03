〈美股早盤〉就業報告雖佳 道瓊仍跌超200點、AMC暴跌30%

儘管就業數據強勁，美股周四 (3 日) 開盤仍全線下挫。截稿前，道瓊工業指數跌超 200 點或 0.6％，那斯達克綜合指數跌 1.1％，標普 500 指數跌 0.7%，費半跌 1.8％。

昨日飆逾 90% 的 AMC 娛樂 (AMC-US)，在盤前宣布將不定時出售最多 1155 萬的股票後，股價開盤大跳水，在跌超 18％後因波動過大而觸發熔斷，恢復交易後跌超 30%。

除了黑莓 (BB-US)、Sundial Growers(SNDL-US) 在內少數迷因股繼續飆漲，高斯電子 (KOSS-US)、GameStop(GME-US) 和 Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 等均扭轉近期的瘋狂漲勢，周四開盤翻黑。

經濟數據方面，ADP 小非農就業報告顯示，美國私營部門 5 月新增就業 97.8 萬人，遠超市場預期，且創去年 6 月以來新高。與此同時，美國上周初領失業金跌破 40 萬人，續刷疫情爆發以來新低。

美國聯準會 (Fed) 周三透過最新褐皮書表示，隨著疫情接種加速和限制令逐步放寬，經濟正以溫和速度增長，同時強調供應鏈中斷、缺工以及通膨加劇等問題。

接下來，市場將關注 ISM 和 IHS Markit 公布的服務業採購經理人指數 (PMI)。

截至台北時間周四 (3 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 219.57 點或 - 0.63%，暫報 34380.81 點

那斯達克綜合指數下跌 152.88 點或 - 1.11%，暫報 13603.45 點

標普 500 指數下跌 30.58 點或 - 0.73%，暫報 4177.54 點

費半下跌 56.02 點或 - 1.75%，暫報 3140.95 點

台積電 ADR 下跌 1.56% 至每股 117.09 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.601%

紐約輕原油上漲 0.15% 至每桶 68.93 美元

布蘭特原油上漲 0.20% 至每桶 71.49 美元

黃金下跌 1.65% 至每盎司 1878.30 美元

美元指數上漲 0.42% 至 90.28 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

AMC 娛樂 (AMC-US) 早盤下跌 8.87％，至 58.78 美元。

美國證交會 (SEC) 文件顯示，AMC 已申請不定時出售最多 1155 萬股 A 類普通股，同時警告，公司近期股價已無關基礎業務和產業基本面，投資人應審慎以待。

FireEye(FEYE-US) 早盤下跌 10.96％，至 20.06 美元。

資安公司 FireEye 宣布以 12 億美元價格，將旗下產品部門和公司名稱售予私募股權公司 Symphony Technology Group，公司剩餘業務將改名為 Mandiant Solutions，即 2014 年被 FireEye 收購前的公司名稱。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.59％，至 601.52 美元。

繼昨日宣布召回美國約 6000 輛電動車，中國監管機構周四表示，考慮螺栓鬆動風險，特斯拉已申請召回 734 輛進口中國的 Model 3 電動車。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 ADP 新增就業報 97.8 萬人，預期 70 萬人，前值自 74.2 萬人下修至 65.4 萬人

(圖：Zerohedge)

美國上周 (5/29) 初領失業金報 38.5 萬人，預期報 38.7 萬人，前值自 40.6 萬人下修至 40.5 萬人

美國上周 (5/22) 續領失業金報 377.1 萬人，預期 361.4 萬人，前值自 364.2 萬人下修至 360.2 萬人

台北時間 21:45 將公布美國 5 月 Markit 服務業 PMI，預期 70，前值 70.1

台北時間 21:45 將公布美國 5 月 Markit 綜合 PMI，前值 68.1

台北時間 22:00 將公布美國 5 月 ISM 非製造業 PMI，預期 63，前值 62.7

台北時間 23:30 將公布上周 EIA 原油庫存增減數，預期 - 100 萬桶，前值 - 166.2 萬桶

華爾街分析：

XM 投資分析師 Marios Hadjikyriacos 表示，Fed 正悄悄為貨幣政策正常化埋下種子，假設美國經濟數據持續強勁，這可能成為夏末或秋初的市場主題。

FHN Financial 執行副總 Jim Vogel 稱道，公債流動性正接近年底假期時的比率，在投入額外資金或重返交易前，投資人正在等待新的數據和進展，債券市場還在等待其他線索。

Vogel 認為，雖然 5 月的就業報告將展現經濟復甦跡象，但不會為今年第 4 季的消費趨勢帶來關鍵解答。

BMO 高級策略分析師 Jon Adams 表示，美國經濟將持續反彈，長期來看可能引發一些通膨擔憂，但我們對中短期的通膨前景仍抱持樂觀態度。