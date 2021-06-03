受惠疫情 蘋果App Store去年交易額年增24%

根據經濟諮詢公司 Analysis Group 在週三 (2 日) 發布研究報告顯示，蘋果 (AAPL-US) 的應用程式商店 App Store 在 2020 年的年度銷售額達到 6430 億美元，較去年同期增長了 24%，主要受惠於疫情及相關防疫封鎖限制。

在疫情期間，蘋果 App 各類別的增長並不一致，數位商品和服務的銷售額增長了 40%，但旅遊和叫車的銷售額下跌了 30%。報告中指出，部分類別的成長可能會逐漸恢復至疫情前的水平，但有些類別的成長趨勢可能會持續，因為人們已經習慣在網路上購物、觀看串流媒體和訂購食物。

報告中也指出，自 2015 年起，全球小型開發者的數量增長了 40%，在 App Store 中的佔比超過 90%。小型開發者意味著一年內的應用程式下載量不到 100 萬次，營收不到 100 萬美元。

研究人員發現，在過去 5 年中，在 App Store 上銷售數位商品和服務的這些小型開發商中，有四分之一的年平均營收入增長至少 25%。有超過 75 家以 iOS App 為核心業務的應用程式公司已經上市或被收購，而這些公司的總市值超過 5,100 億美元。

蘋果表示，App Store 最初於 2008 年推出，現在擁有 180 萬款應用程式，每週在 175 個國家 / 地區有超過 50 億人登入使用。

近年來，蘋果因與開發商長久以來的 App Store 銷售抽成之爭受到嚴厲批評，美國、英國和歐盟都正在對此進行反壟斷調查，人氣遊戲《要塞英雄》開發商 Epic Games 也為此將蘋果告上法院。