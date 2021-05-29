〈美股熱門股〉迷因股漲勢曇花一現？AMC、GameStop翻黑下跌

迷因股 AMC、GameStop 周五 (28 日) 交易由紅翻黑，散戶與空頭對作帶來的連四日漲勢中止，似乎是為迎接美國連假短暫休兵的訊號。AMC 本周累計翻漲逾一倍，接下來兩派人馬的戰火可能延燒。

全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 周五開高走低，早盤上漲 38% 後逆轉翻黑，終場收跌 1.51% 至每股 26.12 美元，但本周仍上漲 116%。

S3 Partners 數據顯示，本週 AMC 股價飆升，讓空頭蒙受 12 億美元的損失。

同樣為迷因股的遊戲零售商 GameStop(GME-US) 周五下跌 12.64% 至每股 222 美元，中止連續 6 日上漲態勢，不過 GameStop 本周仍上漲逾 26.2%。

追蹤投資人購股情況公司 VandaTrack 周四數據顯示，散戶資金流已回升至 1 月以來最高水準。

雖然 AMC 股價漲跌應將影城重新開業列入考量，但 AMC 與 GameStop 兩檔股票漲跌背後的主要動力，卻是散戶的力挺與市場對散戶支持態度的反應。

事實上這兩檔股票的漲跌關鍵指標已經脫離基本面，而是散戶與空頭的對作。

HypeEquity 透過社群媒追蹤個股作出的社會情緒分析顯示，本周 GameStop 與 AMC 在社群媒體上討論熱度相當高，但在進入周末後，GameStop 的討論熱度衰減，且在周五中止本周漲勢，而 AMC 在周末的熱度依舊，午盤上漲 150%，雖然不及周三與周四 600% 的漲幅。

分析公司 Ortex Analytics 數據顯示，GameStop 上市股票的空頭比率為 21.4%、AMC 為 17.9%，周五這兩個比率分別上升 2.9% 與 3%。兩檔股票仍屬整個美國股市作空程度最大的股票。

從 GameStop 與 AMC 在周末交易結束後的表現後可大概看出，AMC 在社群媒體上的討論保有一定熱度，而 GameStop 聲量轉弱，散戶與空頭兩派人馬也不約而同互指對方操縱迷因股價格。

即便兩檔股票今年迄今漲幅皆超過 1,000% ，迷因股的波動依舊無可避免，在 5 月 31 日陣亡將士紀念日連假的短暫歇兵後，兩派人馬的戰火將會持續，並從夏季往冬季延燒。