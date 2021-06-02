盤前財經大事搶先讀2021年06月02日

今日操盤前瞻

澳洲第一季 GDP 成長

華為鴻蒙產品發表會

法說會：彰銀

除權息：合庫、艾華

IEA：全球原油需求一年內有望回歸至疫情前水準

國際能源總署 (IEA) 周二 (1 日) 表示，全球石油需求有望在一年內反彈至疫情爆發前的水平，經濟復甦的速度較先前的預期還要快。閱讀全文...

華爾街大多頭：解封後消費狂潮 美經濟有能力應對通膨壓力

華爾街大多頭 Ed Yardeni 表示，防疫解封後的消費狂潮，可能會導致通膨急劇上升，但他認為美國經濟有能力可以應對。閱讀全文...

聯發科去年獲利亮眼 蔡力行、陳冠州躋身「億」級身價行列

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 去年營運表現亮眼，不僅營收首破百億美元，獲利同創 6 年高，隨著獲利能力提升，經營階層薪酬也同步成長，據年報指出，執行長蔡力行、總經理陳冠州去年酬金從 0.5 億至 1 億元，攀升至 1 億元之上，加上董座蔡明介，聯發科共有三名酬金破億元高階經理人。閱讀全文...

印度擬擴大鼓勵 LCD 投資 面板供需狀態引關注

面板市況熱絡，各國計畫擴大投資 LCD 面板事業，根據印度媒體報導，印度當局有意推出獎勵政策，吸引國際顯示器大廠投資設廠，由於目前全球面板供需接近平衡，若再有大型 LCD 面板產能開出，面板供給狀態恐怕又有變數。閱讀全文...

〈上市櫃員工薪酬〉上市公司員工這兩家「薪情」最 High 鴻準、永豐餘年薪破 400 萬元

證交所昨 (1) 日公布上市公司員工薪酬排名，上市公司中包括機殼廠鴻準 (2344-TW)、造紙廠永豐餘 (1907-TW)，去 (109) 年員工平均薪資是「唯二」突破 400 萬元者，權值股台積電 (2330-TW) 與鴻海 (2317-TW) 則分別排名第 18、第 19 名。閱讀全文...

陳時中：將公布大規模疫苗接種計畫 自費者擬可選廠牌

國內昨 (1) 日新增 262 例本土個案，另有校正回歸 65 例，總計 227 例，確診個案中新增 13 例死亡。指揮官陳時中表示，校正回歸本土個案已相當少，考慮將不再公布，此外，指揮中心規劃開放讓自費民眾可自由選擇疫苗廠牌施打，6 月底前將有 200 萬劑運抵台灣，今 (2) 日將會公布大規模接種計畫。閱讀全文...

5 月新車掛牌月減近 1 成 四大國產車衰幅最多逾 3 成

5 月新車掛牌統計出爐，儘管 5 月中旬以來受疫情衝擊，車商展間賞車人潮銳減，不過，因上半月買氣維持熱絡，使單月掛牌 34403 台，較去年同期穩住成長 2.6%，但較上月仍衰退 9.2%，且衰幅主要反映在四大國產品牌；隨著車市傳統旺季將至，車商表示，由於目前國內疫情有趨緩跡象，不排除 6 月買氣有望好轉。閱讀全文...