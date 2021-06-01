印度擬擴大鼓勵LCD投資 面板供需狀態引關注

面板市況熱絡，各國計畫擴大投資 LCD 面板事業，根據印度媒體報導，印度當局有意推出獎勵政策，吸引國際顯示器大廠投資設廠，由於目前全球面板供需接近平衡，若再有大型 LCD 面板產能開出，面板供給狀態恐怕又有變數。

根據印度行動與電子協會 (ICEA) 公布數據顯示，2020 年印度對於 LCD 面板年需求量達約 54 億美元，預估到 2025 年將擴大至約 189 億美元，累計 2020-2025 年印度對 LCD 需求將達 600 億美元，看準龐大商機，印度當局傳出將擴大吸引顯示器大廠投資。

印度近年持續推進「印度製造」政策，除滿足內需市場外，也力拚成為全球製造工廠，補貼政策成功吸引蘋果 (APPL-US) 供應鏈包含鴻海 (2317-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW) 等赴當地設廠投資，韓國三星集團也同樣擴大投資印度，帶動印度製造業蓬勃發展。

不過，印度至今仍未有大型顯示器面板廠進駐，僅三星顯示 (Samsung Display) 去年與印度北方邦 (Uttar Pradesh) 政府簽署 MOU，斥資約 7.075 億美元，投資設立一座智慧型手機面板廠，據了解，該廠主要為面板後端模組產線，今年上半年已投產。

對於印度計畫吸引國際顯示器廠投資，研調機構集邦光電事業處研究副總邱宇彬認為，現階段全球面板廠主要分居中國、台灣、韓國、日本等地，產能面積已能滿足需求，雖然印度內需市場對電視、手機等成長潛力大，但設廠投資龐大，且須考量產品組合、供應鏈結構等，預期在該地設立後端模組產線，比較符合印度勞力密集的需求。

印度政府繼鼓勵製造業擴大設廠印度後，再度伸手邀請顯示器廠投資，不過面板產業經歷產業谷底後，去年才迎來產業最長循環週期，重回獲利狀態，若此時各國再爭相大舉投資 LCD 面板產能，面板業供過於求夢魘恐再度重演，台面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 如何因應，市場高度關注。