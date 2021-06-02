和勤精機5月硬碟零組件出貨旺 營收2.08億元年增3%

精密沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 今 (2) 日公布 5 月營收 2.08 億元，月增 1.26%，年增 3.23%，主要受惠硬碟零組件較上月出貨成長逾 9%；累計前 5 月營收 10.40 億元，年增 26.42％，在汽車與硬碟零件出貨穩定成長下，和勤營收已連續三個月保持雙成長。

和勤精機主管表示，隨著新產品與電動車零件新品項量產、硬碟零件轉單效益，以及下半年傳統旺季到來，營收雙成長表現可望持續到下半年。

和勤 5 月兩大業務的營收分別為：汽車零件 1.51 億元，占比 72.75％；硬碟機構件（VCM Plate）5440 萬元，占比 26.15％。

汽車零件部分，受惠中國大陸新能源車銷售快速成長，公司新能源汽車零件的營收佔比逐漸增加，燃油車零件雖仍有部分品牌車款仍受晶片缺貨影響，但出貨不受單一客戶的影響；硬碟（HDD）零件受惠宅經濟效應，出貨穩定成長，近期東南亞疫情嚴峻，公司亦見到部分轉單效益。

硬碟零件方面，和勤專注於高階儲存硬碟機種機構件，產品平均銷售單價與毛利均高於傳統硬碟，終端客戶涵蓋 Seagate、WD、Toshiba 三大硬碟廠，全球市佔率近 3 成。東南亞疫情近期再度惡化，HDD 生產重鎮泰國、馬來西亞相繼受到影響，HDD VCM 組裝需求轉移到台灣與中國大陸，和勤除原本的訂單之外，也受惠於轉單效益，和勤也積極與客戶商務協商，反映急單增量的成本。

汽車零件方面，公司持續開發新能源車零件，對公司營運成長貢獻也持續拉升，配合美系電動車大廠新車系上市，公司供應的零件品項增加，量產效益將明顯於下半年展現，其他電動車品牌等新能源車的座椅、門鎖等零件出貨也隨新車銷售成長，並與各大車廠合作開發電動車馬達核心的電驅系統零件，有信心順利接軌電動車市場。

此外，重卡變速箱零件於 6 月開始量產，和勤跨入中國每年約 100 萬輛的重卡市場，以及中國開放出口重卡的商機，預期將為公司帶來另一大成長動能。面對鋼材價格漲勢與美元匯率影響，和勤仍持續與客戶進行商務談判調漲價格，維持供應鏈穩定。

和勤 2021 年第一季營收 6.26 億元，創歷史同期新高，毛利率為 20.34%，季減 0.1 個百分點，年增 0.54 個百分點，稅後純益 3932 萬元，季減 6%，年增 2.03 倍，每股稅後純益為 0.48 元。