〈車市〉5月新車掛牌月減近1成 四大國產車衰幅最多逾3成

5 月新車掛牌統計出爐，儘管 5 月中旬以來受疫情衝擊，車商展間賞車人潮銳減，不過，因上半月買氣維持熱絡，使單月掛牌 34403 台，較去年同期穩住成長 2.6%，但較上月仍衰退 9.2%，且衰幅主要反映在四大國產品牌；隨著車市傳統旺季將至，車商表示，由於目前國內疫情有趨緩跡象，不排除 6 月買氣有望好轉。

5 月十大車商大洗牌，賓士、福特進入二、三名，裕日車 (2227-TW)NISSAN 則跌至第 7 名；其中，與上月相比，共有 4 個品牌衰退，TOYOTA 掛牌數 7955 台，月衰退 27.1%，FORD 2139 台，月減 12.4%，HONDA 月減 8.7% 至 1985 台，而 NISSAN 月減 36.1% 至 1738 台。

反觀進口車並未明顯較上月衰退，主要是因先前訂單於 5 月大量到港交車，至於 6 月後的表現仍有待觀察。

5 月銷售熱點在賓士，掛牌 2707 台，衝上亞軍位置，月增 29.1%，年增 34.7%，主要是因 GLC 系列熱銷 587 台，年增 21.8%，GLE 系列熱銷 369 台，年增 205%，再加上 GLA 233 台，年增 796%，單此三大休旅車款占品牌銷售比重超過品牌總掛牌數 40%，因而使賓士本月遙遙領先主要競爭對手 LEXUS 1722 台，月增 1.2%，年減 17.1%，BMW 則掛牌 1627 台，月增 1.1%，年增 7%。

累計前 5 月，總車市掛牌數達 193879 台，年增 15.1%，前 10 大車商中，有 4 家成長幅度優於整體車市，分別為福特掛牌 12400 台，年增 52.5%，中華車掛牌 10544 台，年增 19.6%，BMW 掛牌 7839 台，年增 23.3%，而 MAZDA 6501 台，年增 15.3%。

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 認為，本土疫情升溫影響 5 月下半月的賞車人流，不過，疫情可望逐步獲得控制，因此，暫未下修全年車市 44 萬台規模目標。