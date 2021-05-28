鉅亨美股雷達：AMC盤前再漲逾10%、HP財報獲利大增50%

盤前重要看點：

強勁的經濟數據和拜登將提 6 兆美元預算案等利多消息，提振市場情緒，週四 (27 日) 美元回落、十年期美債殖利率續揚，工業、金融類股領漲，科技股走弱，道瓊收紅近 150 點。

美國國會參議院共和黨提出 9280 億美元基建方案，振興該國的道路、橋樑和重大基礎設施項目，但遠低於拜登提出的 1.7 兆美元基建計畫。

外媒報導，美國總統拜登週五將提出規模 6 兆美元預算案，以支援用於基礎設施、教育和醫療保健領域，預計將使美國聯邦支出達到二戰以來最高水平。

此外，拜登將提 7150 億美元的國防部預算，預計將把資金從舊系統移轉出來，用於核武庫現代化，以阻嚇中國並發展美國未來作戰能力。

美國財政部長葉倫週四表示，拜登 2022 財年預算計畫將促使美國債務超過美國經濟規模，但不會助長通膨壓力，近期看到的通膨是暫時的，並非普遍現象。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 141.59 點，或 0.41%，收 34,464.64 點。

S&P 500 指數上漲 4.89 點，或 0.12%，收 4,200.88 點。

那斯達克指數下跌 1.72 點，或 0.01%，收 13,736.28 點。

費城半導體指數上漲 18.29 點，或 0.58%，收 3,159.27 點。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

美國 4 月 PCE 物價指數年增率，市場預期 3.5%，前值為 2.3%。

美國 4 月核心 PCE 物價指數年增率，市場預期 2.9%，前值為 1.8%。

美國 4 月個人支出月增率，市場預期 0.4%，前值為 4.2%。

美國 4 月個人收入月增率，市場預期 -15.0%，前值為 21.1%。

今日重要個股財報：

重要個股動態：

1.AMC (AMC-US)

週四 (27 日) 全球院線龍頭 AMC 收盤大漲逾 35%，超越了 GameStop 成為 Reddit 散戶最熱愛的個股。

今年年初 GameStop 連環上映「散戶割機構韭菜」戲碼，GameStop 曾在一個月內漲幅超過 1500%，一週內漲了 400%，史無前例的大軋空事件震驚華爾街。

如今散戶已將注意力轉向其他股票，美國銀行分析師表示，AMC 已經超過 GameStop，成為散戶們最受歡迎的股票。

週五 (28 日) 美股盤前 AMC 再出現上漲逾 10%。

AMC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2.Google (GOOGL-US)

據《華爾街日報》週四 (27 日) 引述消息人士報導，Alphabet 旗下的 Google 接近就一起法國反壟斷案件達成和解，該案指控谷歌濫用其在線上廣告領域的優勢，Google 可能因此支付罰款並進行運營改革。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3.HP (HP-US)

惠普 (HP) 週四 (27 日) 發布 Q1 財報，淨利由去年同期的 8 億美元增長 50% 至 12 億美元，每股盈餘 (EPS) 由 51 美分增長至 93 美分；營收則由 125 億美元增長至 159 億美元，雙雙超越市場預期。

FactSet 的資料顯示，分析師對惠普 EPS 和營收的預期分別為 89 美分和 149.8 億美元。

惠普個人 PC 業務表現亮眼，營收增長 27% 至 106 億美元，其中筆電業務營收增長 63%，印表機業務營收增長 28% 至 53 億美元。

惠普還表示，將上修 2021 財年全年調整後每股由於預期上調至 3.4-3.5 美元之間。

Futurum Resarch 首席分析師 Daniel Newman 表示，惠普上季財報表現非常出色，清楚地表明遠端工作的發展趨勢仍然強勁。

今年以來惠普股價累計上漲 30%，高於 S&P 500 指數的 12%。

HP 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

4. 戴爾 (DELL-US)

戴爾公布 Q1 財報，營收比去年同期增長 12% 至 245 億美元，高於華爾街預期的 234 億美元，其中產品營收增長 12% 至 180 億美元，服務營收增長 10% 至 65 億美元。

以 non-GAAP 計算，戴爾每股盈餘 (EPS) 報 2.13 美元，高於華爾街預期的 1.61 美元；而以 GAAP 計算，戴爾 EPS 則報 1.13 美元。

戴爾 Q1 PC 業務營收增長 20% 至 133 億美元，營業利益增長 84% 至 11 億美元；其中消費業務增長 42%，商用業務增長 14%。

戴爾並表示，旗艦機「外星人筆電」之訂單大幅增長 76%。

另外，戴爾基礎架構解決方案部門營收亦增長 5% 至 79 億美元，其中伺服器和網路設備營收增長 9% 至 41 億美元。