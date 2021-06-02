【袁志峰專欄】升勢已確立，可加大倉位

今天推介 - 百奥家庭互動 (2100), 上日收市 $1.84

1) 股市前景

受 A 股做好帶動，恒指昨日繼續上升，收市創近 3 個月新高，科技股領漲，反映投資者信心已增強，升勢已確立，筆者對 6 月港股表現持樂觀看法，建議投資者加大倉位。

今天推介是百奥家庭互動 (2100) — 公司是國內網頁遊戲及手機遊戲開發商，今年一月騰訊(700) 以每股 1.10 元購入 12% 股權，有助公司未來業務發展。去年收入及盈利達 11.29 億元 (人民幣 · 下同) 及 2.74 億元，分別同比增長 66% 及 81%。今年首季度，季度付費賬户數目按年跌 27%，季度付費賬户平均收入按年跌 8%，主要原因是去年推出的新款手遊由擴張期進入穩定期所致。股價已從 2 月中高位 3.25 港元大幅回落約 43%，昨日漲近 10%，有見底回升跡象，維持買入建議，上調目標價至 2.10 港元，止損價 1.70 港元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指平開，初段急回，最多曾跌 115 點，隨後輾轉上掦至尾市，以接近全日高位收市，收報 29468 點，升 316 點或 1.1%。成交額按日升 3% 至 1570 億元，5 月份日均成交額 1526 億元。港股通南向資金轉淨買入約 53 億元，包括淨買入約 27 億元美團 (3690) 及 16 億元騰訊 (700) 股份。5 月淨買入 435 億元。

藍籌股 35 升 16 跌 4 持平。美團 (3690) 及舜宇光學 (2382) 漲逾 6% 及 4%，是升幅最大藍籌。其次是阿里巴巴 (9988)、銀河娛樂(27) 及中海油 (883) 漲逾 3%。藥明生物 (2269)、金沙中國(1928)、中石油(857) 及中石化 (386) 升逾 2%。申洲國際 (2313) 及長實集團 (1113) 跌近 4% 及 3%，是跌幅最大藍籌。蒙牛乳業 (2319) 及恒安國際 (1044) 跌逾 1%。

恒生科指升 2.5%，成份股 26 升 5 跌。大型科技股普漲。非成份股京東物流 (2618) 漲逾 10%。小米 (1810) 跌 0.2%。快手 (1024) 及美團 (3690) 漲逾 9% 及 6%，為升幅最大成份股。其次是華虹半導體 (1347) 升 5%。舜宇光學 (2382)、金山軟件(3888)、微盟(2013) 及比亞迪電子 (285) 升 4%。新東方在線 (1797) 及金蝶國際 (268) 跌近 2%，為跌幅最大成份股。

板塊方面，奶製品及中資金融股下跌。中金公司 (3908) 跌近 4%。中國飛鶴 (6186) 及澳優 (1717) 跌逾 3%。大型科技股、手機零件、汽車、石油、濠賭、體育用品股跑赢大市，漲幅居前。丘钛科技 (1478) 升 4%。比亞迪股份 (1211) 及長城汽車 (2333) 升 6% 及 3%。安踏體育 (2020) 及李寧 (2331) 漲逾 2%。中國 3 大石油股升 2%-3%。4 大濠賭股升 2%-3%。

周二上証指數低開 0.2%，早盤先跌後回穩，最多曾跌 0.9%，午後輾轉上升至尾市，以接近全日高位收市，收報 3624.71 點，升 0.3%。深証成指升 0.3%，科創 50 指數升 1.2%。滬深兩市總成交約 10500 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 400 億元。滬深股通北向資金淨買入 11 億元，5 月淨買入 558 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國製造業延續平穩恢復態勢，財新中國 5 月製造業採購經理指數 (PMI) 升至 52，較上月升 0.1 個百分點，創 5 個月高位。(信報)

中指研究院發布 5 月百城價格指數，新建住宅價格按月及按年升幅擴大。調查數據顯示，5 月全國 100 個城市新建住宅平均價格為每平方米 16006 元人民幣，按月升 0.34%，漲幅較上月擴大 0.11 個百分點。(信報)

國家藥監局近日召開藥品網絡銷售座談會，要求阿里巴巴 (9988)、京東 (9618)、騰訊 (700)、藥房網、1 藥網等藥品網絡銷售第三方平台進一步嚴格落實平台主體責任，嚴格入駐商家的資質審核，嚴格藥品網絡銷售經營管理，及時制止影響藥品安全的行為，形成藥品網絡銷售管理長效機制。(信報)

澳門博彩監察協調局公布，5 月博彩收入 104.5 億澳門元，按年增長 4.92 倍，優於市場預期，按月則升 24.3%。今年首 5 個月，博彩收入 424.9 億澳門元，按年增長 28.7%。(信報)

香港政府統計處公布，4 月零售業總銷貨價值的臨時估計為 270 億元，按年升 12.1%，遜於市場預期增長 17%。今年首 4 個月，零售業總銷貨價值的臨時估計上升 8.5%，零售業總銷貨數量升 8.1%。(信報)

4) 個股訊息

據銷售文件顯示，恒大物業 (6666) 股東按每股 9.8 元，配售 2.7 億股，套現 26.46 億元；可額外配售最多 1.9 億股。配售股份較該股昨天收報 11.18 元，折讓 12.3%。(信報)



有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK