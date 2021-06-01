〈美股盤前要聞〉美國將公布5月製造業PMI 美股期貨走升

美股週一 (31 日) 休市。美國今日將公布 5 月 Markit 製造業採購經理人指數終值。美股期貨週二 (1 日) 上升，道瓊期貨漲 0.52%，標普 500 期貨漲 0.44%，那斯達克 100 期貨漲 0.39%。

1. OECD 上調全球經濟成長至 5.8%

經濟合作與發展組織 (OECD) 周一 (31 日) 表示，隨著疫苗的推出使企業能夠恢復營運，以及美國向世界最大經濟體注入數兆美元，全球經濟前景正在改善，因此上調全球經濟成長增速。

這個總部位於巴黎的組織將其 2021 年全球成長預測，從 5.6% 上調至 5.8%，但也警告，各國之間及其內部不斷擴大的差距，意味著部分人的生活水準，將在很長一段時間內不會恢復到疫情前的水準。

OECD 首席經濟學家 Laurence Boone 表示，經濟前景變得樂觀，這帶來了一些安慰，但令人有些不安的是其非常不均衡的方式。

2. 馬斯克：原物料、供應鏈價格壓力 導致特斯拉車價調漲

根據《路透社》 報導，美國特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 週一 (31 日) 表示，因來自原物料及汽車整體產業供應鏈的壓力，導致特斯拉的車價上漲。

馬斯克在推文上寫道：「(特斯拉的) 價格因來自業界整體供應鏈的價格壓力而出現上揚。尤其是原物料。」

依照汽車情報新聞網站《Electrek》的報導內容，特斯拉在 2021 年 5 月的時候、調高了 Model 3 及 Model Y 的價格。特斯拉在短短幾個月內，階段性的調高車價、且前後共有五次紀錄。

3. 全球最大肉品供應商 JBS 遇駭 美、澳肉品加工停擺

全球最大的肉品供應商、巴西企業 JBS 表示，他們設在美國及澳洲的 IT 伺服器，因遭到駭客攻擊而停止運作。如果事態延長，肉品供應很有可能受到影響。

JBS 的美國子公司在一份聲明中指出，該公司設在科羅拉多州的總部、還有 JBS 澳洲分公司的 IT 伺服器遭到駭客攻擊，他們也立即作出處置、暫停所有受到波及的系統運作，也已經通知政府當局，並動員該公司全球網路及第三方廠商的 IT 專業人員來協助解決相關問題。

JBS 在澳洲國內與牛、羊肉品相關的全部加工設施，在 5 月 31 日當天都已停止運作。JBS 表示他們遭到「有組織的攻擊」，並提到北美的肉品加工廠也同樣受到影響。

4. 路透：義大利政府將有條件開放華為 5G 設備

消息人士透露，義大利政府將有條件許可英國大型跨國電信公司伏德風集團 (Vodafone Group) 的義大利分公司，可使用中國華為的 5G 設備。

路透報導指出，義大利政府已在 5 月 20 日允許，在資安方面設下嚴格規範前提下，允許伏德風集團義大利分公司使用華為 5G 設備。關於路透社的該則報導，伏德風與華為方面未作出回應。

關於華為的 5G 設備，近年美國政府以安全保障風險為由，多次呼籲義大利及其他歐洲盟國不要使用。

5. 卡夫亨氏將投資英國食品工廠 擴大蕃茄醬包生產

卡夫亨氏 (Kraft Heinz) 表示，將在未來 4 年內投資英國食品製造工廠 1.99 億美元，製造番茄醬、美奶滋和沙拉奶油等英國人的最愛。

這也會是卡夫亨氏 20 多年來在美國以外，最大的製造基地擴張，預期將會在此一廠房生產醬、湯、義大利麵和烤豆等食品，並為當地創造 50 個新的全職工作。

英國投資大臣 Gerry Grimstone 在一份聲明中表示，卡夫亨氏的投資是一家美國大公司對英國經濟投出的信任票，將可推動本地就業和經濟增長。此前受到疫情影響，全球多項商品出現短缺，番茄醬包正是其中之一。