AMC宣布售股籌資2.3億美元 盤前股價大漲16%

全球最大連鎖電影院 AMC Entertainment(AMC-US) 周二 (1 日) 宣布執行 850 萬股的股權計劃，籌集約 2.3 億美元資金。消息公布後，盤前股價飆逾 16%。

文件顯示，AMC 以每股約 27.12 美元價格，向資產管理公司 Mudrick Capital Management 出售 850 萬股的 A 類股票，籌資總額達 2.305 億美元。

AMC 執行長 Adam Aron 表示，本次售股協議將有助於公司實施未來的潛在收購、影院升級計畫，並對其他業務進行戰略性投資，同時尋求去槓桿化機會。

消息公布後，周二 (1 日) 美股盤前，AMC 股價漲 16.42％，暫報 30.41 美元。

AMC 周二盤前漲逾 16% (圖：Google)

新冠疫情爆發後，AMC 關閉美國多數地區的電影院，雖公司業務遭遇嚴重打擊，在 Reddit 散戶大軍的瘋狂買氣挹注下，AMC 近月股價狂飆，今年迄今漲幅已超 1000%。

目前 AMC 債務約為 50 億美元，且因疫情期間營收慘淡，該公司還必須延後支付 4.5 億美元的租金。

然而，隨著美國疫苗接種率持續上升、確診病例數下滑，加上越來越多新片上映，Aron 對於消費者重返電影院仍深具信心。