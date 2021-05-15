大眾上電影院需求積累已久！券商上修AMC目標價

全美最大電影院營運商 AMC (AMC-US) 週五 (14 日) 獲券商上修目標價，持續近期股價漲勢。

B. Riley 分析師 Eric Wold 週五重申買進評級，並將目標價自 13 美元調升至 16 美元。週四大漲近 24% 的 AMC，週五一度上漲 4.2%，但終局漲幅收斂至 1.64%，收 12.98 美元。

該公司週四表示，已透過 4 月 29 日啟動的按市價售股計畫出售 4300 萬股，籌得 4.28 億美元。Wold 寫道，該股權計畫讓該公司自 9 月以來籌集的資金總額達到近 13 億美元。

「由於最近一次籌資的均價為其他股權籌資均價的 3.4 倍，我們對於該公司利用近期股價潛在推進資產負債表相關策略的決定，抱持肯定態度。」

AMC 股價今年 1 月暴漲，因當時 Reddit 的 WallStreetBets 論壇上散戶號召軋空 AMC，成了暴漲的迷因股之一。AMC 在 WallStreetBets 論壇上一直頗受歡迎。AMC 執行長 Adam Aron 也在上週財報法說會上熱烈歡迎這些新投資者。

Wold 認為，經過最新一次籌資後，該公司流動性近期內應該不會再令人擔心，且大眾希望上電影院的需求積累已久，又有多部強檔影片準備上映，以及與製片廠更新的發行協議都有利該公司的美國業務。他認為，到 2023 年之前整個電影產業的票房可以返回疫情爆發前的水準。