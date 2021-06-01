分析師：通膨揚、美元疲利多激勵 今年金價可望測試新高

在通膨上揚、美元走疲等利多因素驅動下，有分析師認為，今年金價可望再測試新高。

自 3 月跌至每盎司 1700 美元下方後，現貨黃金已收復部分跌勢，今年迄今已漲約 0.66%。截稿前，現貨黃金報價約 1911 美元。

Fat Prophets 分析師 David Lennox 表示，從過往經驗來看，每當貨幣供應量激增，更高的通膨率將隨之而來，他援引上周公布的核心個人消費支出物價指數 (PCE)，稱通膨正在捲土重來。

美國商務部上周五 (28 日) 公布 4 月核心 PCE 較去年同期增加 3.1%，寫下近 30 年新高並高於市場預期。

去年以來，美國聯準會 (Fed) 持續將利率壓在歷史低位，同時實施購債計劃，以便支撐受疫情衝擊的經濟，並維持金融市場正常運作，龐大的寬鬆貨幣政策也引發市場對於通膨加劇的擔憂。

Lennox 還稱，美元疲軟也是影響金價的潛在利好，債務不斷增加帶動實體貨幣量上升，暗示未來美元可能進一步走疲，這對黃金和其他貴金屬來說為一大順風。

截稿前，美元指數下跌 0.27%，暫報 89.79，徘徊於 3 個月低點。

Lennox 建議，從投資時間範圍來看，投資人可藉由兩大方式參與金價反彈，若現階段金價大幅上揚，建議可選擇黃金 ETF，若放眼長期走勢，則可考慮投資黃金礦商，除了受惠於產能擴張外，還能獲取股息。