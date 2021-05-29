〈貴金屬盤後〉通膨飆3.6% 黃金重返1900美元上方 本月漲近8%

週五 (28 日) 交易，黃金期貨價格上漲，本週和本月均收高，且價格回升至每盎司 1900 美元重要心理水準上方。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，「5 月經濟數據顯示通膨回升，有利黃金，加上比特幣上下震盪後，資本回流至黃金推升了金價。」

週五發布的數據顯示，4 月份美國個人消費支出通膨指標年增 3.6%，為 2008 年以降最強數據，也遠高於 Fed 偏好的通膨 2% 目標。

Wright 表示，對黃金而言，最大的影響和擔憂是利率，以及 Fed 是否或何時縮減資產購買，接著是通脹和就業數據。

以交易最活躍的契約而言，黃金期貨週二收盤接近阻力點後，週三突破並收在 1900 美元以上，且今年迄今走勢轉正，也創下 1 月 7 日以降最高收盤價，但週四收盤又失守 1900 美元關卡。

「黃金在 1900 美元上方遭遇很大的阻力，甚至沒有考慮向 2000 美元邁進。雖然還是有可能，但以當前的經濟數據趨勢來看，不太可能攀升至 2000 美元。」Wright 說。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 6.80 美元或 0.4%，收每盎司 1905.30 美元，8 月黃金為交易最熱絡的黃金期貨。

根據道瓊斯市場數據，交易最活躍的黃金期貨價格收在 1 月 7 日以來最高點，本週上漲 1.5%，且本月上漲 7.8%。

7 月白銀期貨價格上漲 7 美分或 0.3%，收每盎司近 28.01 美元，本週上漲 1.9%，且本月上漲 8.3%。

由於美元走疲令本週貴金屬價格上升，但週五美元上升近 0.1%，壓抑美元計價的黃金漲勢。本週 ICE 美元指數持平。

10 年期公債殖利率下滑則有助於提振黃金買盤，因為黃金不孳息，公債殖利率下滑可以降低持有黃金的機會成本。

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