盤前財經大事搶先讀2021年05月31日

今日操盤前瞻

台灣製造業景氣燈號

中國 5 月製造業 PMI

美國股市休市一日

除權息：勤誠

新股掛牌：IKKA-KY

美國前財長：拜登預算案恐讓美國經濟過熱

美國前財長桑默斯 (Lawrence Summers) 表示，總統拜登提出的 6 兆美元預算案依據過時的經濟預測制定，可能導致美國經濟過熱。閱讀全文...

變種病毒難纏 莫德納示警「新一波感染潮即將到來」

莫德納 (Moderna) 表示，由於部分變種病毒株較原來的病毒株更具傳染性，更難靠自家疫苗中和，預估恐有新一波疫情到來。閱讀全文...

蘋果新供應鏈出爐 雙鴻、嘉澤上榜 晶技重返 200 大名單

蘋果 (AAPL-US) 近期悄悄公告 2020 年 200 大供應商名單，其中 6 家台廠入列，顯示供應蘋果比重拉升，成為最大贏家，包含散熱廠雙鴻、連接器廠嘉澤、機構件廠康控 - KY、觸控模組廠 GIS-KY、導光板廠茂林 - KY、以及頻率元件廠晶技，其中康控由間接供應商變成直接供應，晶技則再度重返名單中。閱讀全文...

蘋概鏈你追我趕 台廠劍指日廠 紅色浪潮緊追在後

蘋果供應鏈 200 大名單出爐，值得注意的是，扣掉併購因素，移出廠商以台灣與美國各 5 家最多，新增廠商則以中國 13 家最多，單就數字來看，不免讓人擔憂台廠是否面對紅潮束手無策，但其實細看，台廠不光是只被追著跑，還是有廠商持續強化技術量能，伺機取代日本、韓國廠商。閱讀全文...

蘋果新供應鏈出爐 全球大搬風 中國新增 12 家成最大贏家

蘋果近日悄悄公布 2020 年供應鏈名單，對比 2019 年名單幾家歡樂幾家愁，其中台灣業者新增 6 家也遭移除 6 家，而可留意到的是，蘋果新納入供應商以陸廠最多，高達 12 家，也顯示蘋果供應鏈分配上，中國廠商的重要性愈來愈高。閱讀全文...

蘋果新供應鏈 栽培青蘋果 新進名單明顯環保化 再生鋁關鍵廠商上榜

蘋果公布 2020 年最新 200 大供應商名單，隨著蘋果喊出綠色供應鏈目標，今年新進名單也出現明顯環保化的趨勢，除了被稱為「綠色南鋁」的南平鋁業上榜，全球碳捕捉與封存技術關鍵廠商攀時 (Plansee) 也獲蘋果青睞，成為供應商名單之一。閱讀全文...

韓廠再傳延後 LCD 關廠計畫 凸顯面板需求仍強

在遠距商機、宅經濟刺激下，面板價格持續走揚，統計今年以來電視面板價格已上漲近 3 成，顯示器、筆電面板漲幅也達逾 2 成，不僅讓面板廠重拾獲利，韓廠三星顯示器、LG Display 原定去年關閉的 LCD 計畫近期再傳出將再度延長至明年，凸顯這波面板景氣仍未止。閱讀全文...

台灣將成 CIS 生產重鎮 同欣電、采鈺擴廠迎商機

隨著 CMOS 影像感測器 (CIS) 需求日漸增長，全球前兩大業者 SONY、SAMSUNG 考量產能不足、資源分配，分別找上台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 合作，台灣因此成為 CIS 的生產重鎮，後段封測同欣電 (6271-TW)、采鈺 (6789-TE) 近年也積極擴產，迎接未來商機。閱讀全文...

縣市政府下急單 快篩廠營運翻轉加碼博商機

國內新冠確診數攀升為快篩廠湧入急單，各縣市政府單次下單量也暴增，達數十萬劑，兩週來為快篩廠帶來逾 5 億元營收，讓快篩業者營運大吃補。閱讀全文...