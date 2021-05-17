IKKA-KY競拍開標 最高得標價153.7元

能率集團旗下第一化成控股 IKKA-KY(2250-TW) 初次上市普通股股票競價拍賣，今 (17) 日完成開標，最低得標價為 98 元，最高得標價 153.7 元，各得標單的價格及其數量加權平均價格為 105.08 元，高於最低競價拍賣承銷價格的 1.59 倍。

IKKA 此次辦理上市前公開承銷現金增資發行新股 5000 張，其中 3399 張採競價拍賣，合格標件共 1344 筆，合格投標量 17206 張，以美國標方式決定競拍得標價格。

IKKA 也指出，本次辦理公開申購的承銷價格為 76 元，公開申購張數為 1150 張 (含過額配售)，公開申購期間為 5 月 19 日至 5 月 21 日，並於 5 月 25 日公開抽籤，預計於 5 月 31 日掛牌上市。

IKKA 為日本企業，在日本、香港、東莞、越南、馬來西亞均有據點，主要從事汽車零組件、住宅相關設備零組件生產，產品終端應用在 TOYOYA、HONDA 等主力車款、TOTO 智能馬桶、PANASONIC 空調、BOSCH 工具機，主要客戶有住友電裝、AISIN 集團、PANASONIC、BOSCH 等知名國際大廠。

IKKA 表示，近年來與愛信集團合作協同開發 EPB 電子手 (駐) 煞車系統，已成為高成長產品。

IKKA 第一季稅前盈餘 0.71 億元，年增 243%，每股稅後純益 2.37 元，法人估，IKKA 今年營運有望寫新高。