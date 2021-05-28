太陽能上游價格再飆1成以上 模組成本壓力仍大

研調機構 EnergyTrend 指出，本周太陽能上游價格持續高漲，單、多晶矽料漲幅皆達 11% 以上，G1 矽晶圓、電池片也上漲 10%，下游模組則因市場需求存在不確定因素，無法完全反映成本，價格僅小漲 3% 以內，成本壓力沉重。

EnergyTrend 表示，中國 11 家矽料業由於新疆地區輪線檢修，5 月就有 3 家產出受限，加上內蒙地區受能耗管控政策，降低生產負荷，使得中國矽料產量較去年同期下滑。

由於矽料供不應求，本周報價攀升，中國單、多晶矽分別大漲 11.43%、17.65%，非中國區的多晶矽也上漲 12.04%，且隨著月底到來，矽晶圓業者開始對 6 月訂單進行詢價，部分業者更主動抬價鎖定長單，加速推升矽料報價。

矽晶圓則因矽料成本不斷走揚，以及雲南、青海地區上周地震，導致矽晶圓龍頭業者生產設備受損，產出相對受限，加劇矽晶圓供應緊張態勢，本周包括多晶、G1 單晶矽晶圓皆上漲 10% 以上，M6、M10、G12 等大尺寸漲幅也達 8%。

電池因上游成本傳導至下游，中國電池龍頭通威也啟動第三次漲價，其中，G1 電池受惠剛性需求持續拉貨，漲幅達 10% 以上，M6、M10、G12 單晶漲幅則落在 6-7% 間。漲勢同樣明顯。

至於模組方面，相對上游價格節節攀升，模組市場受終端需求不確定性影響，仍無法反映所有上漲成本，本周報價包括單晶、多晶模組，漲幅僅 1-3%。