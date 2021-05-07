〈聯合再生股東會〉太陽能模組成本飆 強調漲價是不得已選擇

聯合再生 (3576-TW) 今 (7) 日召開股東會，執行長潘文輝指出，去年下半年起，太陽能模組成本價格不斷上漲，為維持公司獲利表現，價格勢必要調漲，強調漲價是不得已的選擇。

潘文輝坦言，由於各行業景氣回升，去年 7 月至今年 4 月，矽晶圓價格已大漲 70-80%，多晶矽價格漲幅更高、達 170%，加上運費高漲，且 1 美元兌新台幣從 30 元變成 28 元，升值幅度達 6%，都導致公司成本費用增加。

潘文輝直言，由於成本不斷上揚，為維持生存，公司雖不得已但必須要漲，針對先前已簽約客戶，也將盡力協調。

展望全年，潘文輝指出，去年 90% 營收是來自太陽能製造，不過，今年隨著先前耕耘的兩大事業，包括系統、儲能新事業發酵，整體營運正向樂觀，預期聯合再生今年營收、獲利將優於去年。

潘文輝指出，截至 4 月底為止，聯合再生已接獲 200MW 系統公標案，在台灣公標案市場得標率達 6 成，相關建置成本約 100 億元，預計明年底前陸續完工，看好聯合再生系統事業一年的產值將達 50 億元。

再者，隨著太陽能案場陸續開出，由於其間歇性電力特性，當大量電力湧入台電併網，必須配有儲能裝置、調頻 (AFC) 裝置，聯合再生透過與台電合作兩年多後，今年也開花結果，率先拿下全台最大儲能裝置 15MW 標案，預期儲能事業今年業績將一舉超越 10 億元，優於原先 8-10 億元預期。