中美晶太陽能電池、模組產能同步滿載 訂單能見度3個月起跳

中美晶 (5483-TW) 德國模組廠 Aleo 去年以來不受疫情影響，需求維持高檔，產能滿載，獲利能力也提升；今年以來包括電池、模組需求同步暢旺，產能均維持滿載，訂單能見度至少 3 個月起跳。

中美晶目前電池產能約 800MW，模組產能則是 300MW。儘管去年有疫情因素，但中美晶位於德國的 Aleo 模組廠產能滿載，來自歐洲、美國訂單需求仍暢旺，未受疫情影響，ASP 也有所提升。

而今年以來，德國 Aleo 模組廠訂單持續暢旺，產能仍維持滿載狀態，目前訂單能見度至少 3 個月起跳。

電池方面，今年市場需求轉佳，第一季以來產能也達到滿載。中美晶表示，今年電池將著力高轉換效率的產品，開發中的新品表現也不錯，已有些在送樣中，去年市場已有漲價氛圍，今年受惠需求轉旺，價格也已調漲。

由於全球氣候變遷日益嚴重，各國政府紛紛將提高再生能源使用比例明訂於政策及法律，並致力減少二氧化碳含量，綠能需求將越來越龐大，中美晶看好，今年太陽能營收表現可望相當不錯。

中美晶過去 3 年致力提升太陽能產品效率，並進行企業轉型，去年轉型成效顯現，獲利狀況大幅改善，除營收寫歷史第三高外，稅後純益與 EPS 均寫新高，全年稅後純益 63.26 億元，年增 1.81 倍，每股純益 10.82 元。