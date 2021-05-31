操盤手看台股：五千億時代來臨 要當贏家一個動作不要犯

之前談到影響台股的關鍵在於取得疫苗的進度 (含國際採購、國內生產)，這決定了本土疫情可能被控制的速度。果然隨著 30 萬劑 AZ、莫德納疫苗陸續抵台，加上市場傳出日本擬支援台灣 AZ 疫苗，以及第 3 季國產疫苗有機會問世，市場信心升溫。大盤 5/28 日上漲 269 點，收在 16870 點，K 線收長紅，站穩月線及季線大關，值得留意的是月 K 線上已留長下影線，顯示 5 月是一個洗盤格局，並非是轉折格局。由先前的美國股市或最近的印度股市來看，股市對於疫情反應都一樣；當疫情開始爆發，股票會先跌 1~2 周，接著在啟動隔離措施與疫苗逐步施打下，股市開始止穩，然後在經濟刺激政策下開始上漲，當確診人數下降時，往往股市已經漲了一段，這次台股也是如此，差別在於上漲的走法。

近期持續以疫情的兩個時間軸線來探討選股，分別是本土疫情升溫的防疫概念股與歐美疫情降溫的景氣復甦股。日前談到防疫概念已由檢測確診與否的快篩試劑及事先預防的疫苗，進入到抗疫的治療過程。隨著重症人數增加，如何治療肺部嚴重發炎、需倚賴呼吸器的加護病房患者成為一個新的課題，故抗疫藥物、醫材等產品需求可望增溫，近日與抗疫藥物相關的藥華藥、逸達、台耀，呼吸器的雅博、優盛，密閉式抽痰管的太醫等都有資金進駐，顯示市場逐漸認同相關題材。

至於以歐美市場為主的景氣復甦股，繼市場樂觀期待報復性消費潮，對於民生用品需求大增，看好的航運股如萬海、長榮、陽明，紡織股的集盛、年興、儒鴻等大漲後；近期隨著美國總統拜登將提 6 兆美元預算案，投入公路鐵路、水管、電動車充電站、寬頻網路等美國基礎建設，加上汽車、機械、營建、家電業等銷售逐步回溫，市場也對以鋼鐵為首的原物料有所期待，認為即便短期有中國壓抑價格，但因全球需求穩健，整體趨勢仍是向上，如中鴻、燁輝、大成鋼、新光鋼等，6 月的續攻力道可觀察。另外，銅價回穩，相關概念股也可留意。

現階段由於美國是這一波歐美經濟復甦的指標，故後續以美國需求為主的產業前景相對樂觀，其中當然也包含了對於電子產品的需求。之前談到電子產品旺季在第 4 季，拉貨在第 3 季，目前以旺季加持的 MCU 族群為指標，如新唐、偉詮電近日也轉強，可持續追蹤。對於一個操盤手而言，隨著之前預告台股月均量放大到 5000 億，市場將具備同時存在多個主流族群的能力；這時分析成交比重的重要性已下降，千萬不要忙著關心電子比重能否回升？航運比重是否過熱？手上的股票卻是聞風不動。別忘了！5/28 日的台股，鋼鐵、航運、電子、防疫族群都有股票攻上漲停，提前找出這些股票，遠遠比分析現況還重要，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)

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