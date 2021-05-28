非接觸商機續發酵 相關個股有看頭？

萬寶投顧陳子榕指出，本土疫情仍在延燒，台股卻不懼利空一步步往上，週四 (5/27) 受 MSCI 生效賣壓影響，早盤震盪幅度較大，尾盤則由台積電 (2330-TW) 神龍擺尾拉抬跌幅收斂，收復 16,600 大關，也守住所有均線。週五 (5/28) 台股續攻，收在 16,870 點。



台灣最新 4 月份景氣燈號出爐，連續第三個月亮「紅燈」，景氣對策信號綜合判斷分數為 41 分，比上個月增加 1 分，但 5 月份本土疫情爆發，景氣燈號可能會受到影響。不過，台股和國際股市連動，因此整體走勢還是得觀察國際股市表現。



就中、美兩大經濟體來看，市場非常看好兩國經濟表現，摩根士丹利將中國大陸經濟成長由 8.9％調升到 9％，而且認為在出口及製造業強勁帶動下，中國大陸在年底前就可以全面恢復疫情前的水準；美國今年經濟成長也因為疫苗施打的普及不斷上修，最樂觀到 7.1％。



但景氣熱絡加上通膨，美國聯準會 (Fed) 放出風聲，下次例行會議決策委員會可能會討論縮減購債，事實上已經有很多國家開始準備拉緊銀根，加拿大上個月宣布減債規模、英國已放慢購債步調、冰島開始調高利率、紐西蘭則暗示最快 9 月升息，我們鄰國南韓也宣布將收回龐大刺激措施。



顯然市場資金會有逐步緊縮的趨勢，但在市場長期做好心理準備之後，股市仍有著力點。很明顯地，疫情之後的生活大為轉變，「非接觸」成為疫後新型態，預估到 2024 年為止，全球非接觸產業的經濟規模高達 3,000 億美元，相關供應鏈每年至少增加 500 億美元的商機。



當中，包括 3D 感測、5G、WiFi、HPC、AI 等需求都非常暢旺，以 5G 佈建來講，中國大陸至今已經布建 81.9 萬個 5G 地基台，占全球總數至少 70％，年底前中國大陸還將新建 60 萬個 5G 基地台，整體市場需求持續走強。



台灣相關供應鏈中，IC 廠世芯 - KY(3661-TW) 下半年重心就在 AI 產品，第三季開始就會有多個北美 AI 晶片陸續量產出貨，加上 ASIC 需求持續增加，估全年營收年增 20％，全年 EPS 至少達 18 元。

世芯 - KY 於 5/25 跟大家分享後，股價從 487 元立刻漲到 530 元，大漲 43 元，漲幅近 10％。世芯 - KY 在 7/9 前要買回 1 千張庫藏股，買回區間價格 280～720 元，股價近期持續緩步墊高，後續仍可關注。



另外，伺服器管理晶片 (BMC) 龍頭廠信驊(5274-TW)，今年第一季獲利達 7.21 元，單季獲利創歷史次高，信驊股價近期頻創新高，三大法人買超積極，下半年再迎接伺服器傳統旺季，營運可望季季走升，也可多加留意。

萬寶投顧陳子榕指出，近期土洋對作，若個股具籌碼優勢，短線雖整理，股價早晚會動，提供三檔好股給大家參考：

瑞昱 (2379-TW) 積極耕耘高階存儲應用市場，新一代 USB3.2 Gen2 介面 SD Express 控制晶片 RTL9211DS，已獲品牌客戶導入並備妥量產，下一代 RTL9221DS 速度將更快一倍，預計下半年推出；遠距需求帶旺 PC、連網產品，加上 WiFi6 市場滲透率提升，預期營收將雙位數成長，且獲利站穩兩個股本。

聯陽 (3014-TW) 首季營收 15.22 億元，季增 12.04％、年增 80.25％，每股盈餘 2.33 元，創下歷史新高。聯陽受惠於整體 PC 市況熱度不減，包含遠距辦公與教學所帶動的 NB、Chromebook 等成長態勢強勁，估聯陽第二季整體營收可望優於上季，獲利表現將有望再戰新高，全年業績估年增逾 50％。

全新 (2455-TW) 因 5G、WiFi 滲透率提升，及非蘋陣營導入飛時測距技術，帶動全新第二季開始營運持續走揚，尤其 5G PA 用量較過往大幅增加，全新今年將通吃蘋果及非蘋兩陣營 PA 代工訂單，另外，光達需求逐漸轉強，中系及美系客戶採用意願濃厚，可望為下半年營運增添新動能。全新今年將投入 5 至 10 億元資本支出，將增加 5 至 10 台 MOCVD 機台，下半年營運更強。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

立即免費加入陳子榕粉絲團，可獲得更多資訊分享

戰情中心陳子榕 LINE 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo777

戰情中心陳子榕 FB 社團

https://www.facebook.com/groups/marbo777/

戰情中心陳子榕 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo777

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險