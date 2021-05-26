通膨逼急Fed？摩根士丹利執行長：明年初升息

摩根士丹利執行長 James Gorman 周二（25 日）在東京線上會議時表示，預計聯準會（Fed）將在年底前縮減其購買債券規模，並在 2022 年初就開始升息，早於旗下經濟學家預測的 2023 年。

不過摩根士丹利旗下以 Ellen Zentner 為首的經濟學家們認為，Fed 會從 2022 年 4 月開始放緩購資產購買計畫，並維持目前的利率，直到 2023 年第三季後才會有升息的打算。

Gorman 說，目前 Fed 仍保持謹慎態度，不認為會有長期通膨壓力，然而通貨膨脹的跡象確實正在上升。

Gorman 也指出，在多年沒有通膨之後，目前可以清楚地看到物價上漲，也開始引起大眾的注意。目前的問題是，不管價格壓力是短期也好，或經濟從疫情中復甦產生的基礎變化也罷，越來越多人開始認為，通膨是結構性與長期性現象，如果真是如此，Fed 就不得不在某個時間點升息。

Gorman 仍對美國的經濟復甦充滿信心，因為消費者和企業的資產負債表依舊強勁。此外，他在這次東京舉行的日經金融（(Nikkei Financial）會議上回答提問時，還敦促日本接受移民以促進經濟成長。

先前摩根士丹利與旗下經濟學家也曾對 Fed 升息時間點有過分歧，在 2015 年初時，Gorman 曾「押寶」Fed 會在當年升息，而當時旗下經濟學者預估 Fed 會在 2016 年升息，最後事實證明 Gorman 的觀點正確，Fed 在 2015 年 12 月時升息。

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