歐日峰會聲明首度提及台海穩定 日媒解讀為6月G7峰會暖身

歐盟和日本領袖周四 (27 日) 發布聯合聲明，承認台海和平穩定的重要性，是雙方首度在聲明中提及台灣。日本希望，與歐盟的聲明能促成下個月在 G7 高峰會上討論台灣議題。

日本首相菅義偉和歐洲理事會主席米歇爾 (Charles Michel)、執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 舉行視訊峰會，雙方在聯合聲明中說：「我們強調台灣海峽和平和穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題。」

這項聲明呼應了美日 4 月峰會和 5 月初 G7 外長會議的聲明。G7 預定 6 月在英國召開會議。

日經亞洲報導，日本和歐盟之間的聲明，將為下個月 G7 峰會討論台灣議題先鋪路。

中國駐歐盟使團表達強烈不滿，這番發言已經超出正常發展雙邊關係的範疇，這些問題涉及中國基本利益，不容干涉。

日經亞洲指出，比起日本和美國，歐盟和中國一向避免發表讓北京當局反彈的言論，因為雙方在經濟方面密切合作，而且亞洲地緣政治並非歐盟外交優先事項。

但歐盟日益關切香港和新疆的人權問題，也對中國在新冠肺炎疫情爆發初期的審查措施有疑慮。歐盟對印太事務也愈來愈感興趣，目前全歐洲約 40% 貨物運輸需要通過南海，歐盟不樂見中國在這個快速成長的市場擴張軍事勢力。

不過歐洲國家仍對中國心存忌憚。德國汽車產業約 40% 營收來自中國，東歐國家因為一帶一路倡議，與中國有密切的經濟往來。