G7外長公報批評中俄霸凌 強調台海和平、挺台參加WHA

七大工業國集團 (G7) 外交部長周三 (5 日) 結束會議後發布公報，批評中國和俄羅斯威脅和霸凌他國、侵害人權，還表達對台灣和烏克蘭的支持，強調和平穩定重要性、支持台灣參與世界衛生組織論壇 (WHO Forum) 及世界衛生大會(WHA)，儘管並未提及具體措施。

G7 領袖高峰會預定 6 月 11 日至 13 日在英國舉行，在峰會登場前，七國同僚 5 月 3 日至 5 日先在倫敦聚首，並於會議後發布公報，中國為主要議題之一。

在長 27 頁、12400 字的公報中，G7 外長抨擊中國和俄羅斯企圖破壞民主，透過經濟影響力施壓他國，七國將聯手強化力量阻止中國繼續推動壓迫性經濟政策，並對抗俄國散布虛假資訊。

公報指出：「我們鼓勵身為世界強權且擁有先進科技的中國，應該有建設性的參與基於法治的全球體系。」 公報也關切新疆和西藏人權迫害議題，呼籲尊重香港自治。

關於台海局勢，G7 公報沿用美國總統拜登和日本首相菅義偉 4 月峰會聲明的措辭， 「我們強調台海和平穩定重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸問題」。

根據公報，G7 外長「強烈反對」任何危及台海穩定的單邊行動，並對「區域內有關軍事化、脅迫和恐嚇的報導」感到擔憂。外長認為，台灣不大可能挑釁中國，台灣地位是不可妥協的「核心利益」。

G7 外長並呼籲台灣參加 WHO 論壇和 WHA，認為台灣成功對抗 COVID-19 疫情等方面的經驗，可對國際社會做出貢獻。

G7 還計劃與產業界合作，擴大平價新冠疫苗生產，但未要求藥廠放棄智慧財產權。G7 也譴責緬甸軍方政變，支持東協 (ASEAN) 在印太事務的立場。

這是 G7 部長兩年來首次面對面會議，除了美、英、加、德、法、日、義和歐盟外長之外，澳洲、印度、南韓、東協主席國、南非也都受邀參加部分會議，凸顯英國有意深化參與印太事務。