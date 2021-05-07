繼G7後 法參議院通過決議支持台灣參與國際組織

繼 G7 外長會議發布公報，支持台灣參與世界衛生組織 (WHO) 及世界衛生大會 (WHA)，法國參議院周四 (6 日) 也以 304 票贊成、19 票棄權、無人反對的壓倒性比數，首度通過「支持台灣參與國際組織工作決議」，外交部對此表示高度歡迎與誠摯感謝。

外交部說明，此次的決議是由法國參議院友台小組主席李察 (Alain Richard) 及副主席葛里歐 (Joël Guerriau) 於今年 3 月 27 日所發起，共計 30 位參議員連署提出，之後更獲得參議院各黨團的一致支持。

這份決議鼓勵法國政府持續以具體作為支持台灣參加 WHA、國際民航組織 (ICAO)、國際刑警組織 (INTERPOL) 及聯合國氣候變化綱要公約 (UNFCCC)。

外交部指出，決議也肯定台灣在抗疫及經濟發展方面的成功經驗，認為台灣遭國際組織排除在外的狀態，正危害國際社會利益，並讚揚法國外長樂德昂 (Jean-Yves Le Drian) 去年多次於參議院外交委員會重申法國政府支持台灣參與國際組織的立場。

外交部表示，台法近年來在經貿丶科技、能源及創新等領域合作密切，建構雙方密切及互相信賴的夥伴關係。我方不僅歡迎法國參議院高票通過友台決議案，也將繼續與包括法國在內的理念相近國家攜手合作，持續深化雙邊合作關係。

G7 外長會議 5 日發布公報首度列入台灣，肯定我方在全球對抗 COVID-19 疫情及區域穩定與繁榮上扮演關鍵角色，並支持台灣參與 WHO、WHA，同時強調台海和平穩定的重要性，強烈反對任何可能升高緊張情勢、傷害區域穩定及以規範為基礎的國際秩序等片面行動。