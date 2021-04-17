拜登、菅義偉強調台海穩定！美日峰會聚焦中國影響力

日本首相菅義偉赴美拜會美國總統拜登，兩人周五 (16 日) 舉行聯合記者會，強調雙方同意追求台灣海峽「和平與穩定」，並將在半導體、5G 和 AI 等科技領域攜手合作。

中國影響力是美日領袖峰會的首要焦點，儘管雙方並未在宣布任何相關的新協議。菅義偉在白宮玫瑰花園的記者會上說：「透過這次會面，美日再次重申台海實現和平及穩定的重要性。雙方針對中國在印太地區和全世界和平與繁榮的影響力，進行嚴肅的討論。」

菅義偉不願多加談論與拜登之間就台海局勢的交流的細節。

美日峰會登場前，中國升高對台灣軍事威脅，派遣軍機侵擾台灣。菅義偉表示，他和拜登「都同意對抗任何以武力或脅迫改變東海及南海現況的企圖」，另一方面，也同意雙方應該與中國進行開誠佈公的對話。

針對晶片荒，拜登表示，美日兩國同意在科技方面攜手合作，包括紓解半導體短缺的問題。他說：「我們將在多個領域合作，包括提倡安全和可靠的 5G 網路、提升半導體等關鍵領域的供應鏈合作，以及共同促進 AI、 基因學、量子運算等領域的研究。」

兩人也在疫情對抗、氣候變遷、北韓政策等議題交流。菅義偉透露，拜登支持日本在 7 月舉辦東京奧運。

拜登接下來將在 5 月底會晤南韓總統文在寅。白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 周五表示，日本和南韓做為前兩個來訪的外國元首，象徵白宮釋出清楚訊號：美國和亞洲關係充滿活力，而該區域的安全和經濟繁榮，對白宮至為重要。