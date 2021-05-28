比特幣近乎腰斬後 黃金創去年夏季來最大單月漲幅 漲勢能否持續？

在加密貨幣絢爛動盪的這幾週，黃金悄悄攀升，本月可望創下自去年 7 月以來最大月度漲幅，這波漲勢還能持續下去嗎？

過去一個月，黃金上漲約 7%，週三更收在每盎司 1900 美元以上，為 5 個月來首次突破重要阻力水準，且今年迄今的走勢轉正值。

然而，守成不易，6 月交割的黃金期貨週四就跌回 1900 美元以下，因為美國初次請領失業救濟金人數優於預期，以及美元走穩和公債殖利率上升。

美元上漲不利美元計價的大宗商品價格，因這會削弱海外投資人的需求，而公債殖利率上升也不利不孳息的大宗商品，因為這會推升持有黃金的機會成本。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 週四報告指出，1900 美元大關顯然仍具有巨大吸引力，但本週後續仍有許多數據將公布，仍可能驅動美元和殖利率向上或向下發展，連帶黃金走勢也會波動，例如週五將發布美國個人消費支出平減指數，這是 Fed 偏好的通膨指標。

他指出，近期 Fed 幾名具影響力的官員 (包括副主席 Richard Clarida) 都曾暗示，越來越接近逐步縮表的討論時間點。「倘若上述數據結果顯示經濟強勁，那麼這討論就會更有力道，美元和公債殖利率會再增強，從而排除金價任何進一步上漲。」

比特幣和黃金的愛好者常爭辯何者是保值和抗通膨的最佳工具，今年迄今許多投資者被加密貨幣吸引，推升比特幣價值至創紀錄的 64000 美元以上，但隨後本月初遭到修正，比特幣下跌 40% 以上。

Société Générale 全球資產分配負責人 Alain Bokobza 和策略師 Arthur van Slooten 在 5 月 20 日的報告中提到，黃金和比特幣都能對抗央行資金，但如果本身不孳息，除了價格上漲以外，兩者都無法提供潛在收益。



他們認為，黃金的投資組合地位較好。有鑑於比特幣登天高般的價位，各國央行可能會推出新的監管行動，加上對金幣開採環境的擔憂，比特幣風險處於下行趨勢。此外，黃金作為避險工具的功能仍然強勁。

Bokobza 和 Van Slooten 在報告中說：「如果通膨上升，黃金可以部分抵銷債券上的資本損失，同樣的，在通膨失控 (非我們的預期) 時，或返回通縮 (亦非我們預期但仍是央行最大擔憂)，黃金在抵銷股票部分虧損上具有保護作用。」

摩根大通 Nikolaos Panigirtzoglou 領導的策略團隊在 5 月 18 日的報告中提到，過去一個月以來，投資者已從比特幣轉向黃金，從而扭轉了前兩季的趨勢，但走勢改變的理由尚不清楚。

摩根大通策略師表示，「也許機構法人正逃離比特幣，因為他們看到比特幣前 2 季的上升趨勢結束了，因此尋求傳統黃金的穩定性，避免遭『數位黃金』驟跌拖累。又或者他們認為，相較黃金，比特幣現值太高，因此就做出了與前 2 季相反的行動，也就是出售比特幣並買入黃金。」