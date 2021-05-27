古根漢投資長成黃金大多頭 喊最終目標5000-10000美元

金價才剛在 1900 美元附近探頭，已經有大佬樂觀看待前景，喊出 5000 美元至 1 萬美元的終極目標價位。

古根漢 (Guggenheim) 資訊長 Scott Minerd 本周受訪時表示，隨著加密貨幣世界混亂的價格波動，使投資人重回黃金及白銀懷抱，貴金屬價格將重新起飛。

Minerd 認為，隨著資金離開加密貨幣，人們仍在尋找通膨的避險工具，黃金和白銀將是更好的選擇。

他指出，由於黃金市場的規模龐大，重新定價需要一段時間，但貴金屬有望呈指數級上漲，最終目標是黃金價格在 5000 美元至 1 萬美元，這是有可能的。

對於加密貨幣的前景，Minerd 認為，比特幣及以太幣有機會通過時間的考驗，但到時候可能是新進入這一領域者，最後主導數位貨幣資產。

他表示，美國線上 (AOL) 曾經是贏家、Yahoo 也當過霸主，但隨後也出現了 Google 等其他的勝者。他預測，未來可能有新的加密貨幣出現，克服目前所面臨的一些問題，例如高挖礦成本、高能耗等等，這樣的高級加密貨幣最後可能成為主流。

對於美股，Minerd 認為，股市可能出現多達 10% 的調整，之後才又反彈。

他表示，在接下來的 6 個月，股市將見到 10% 左右的回調。但最終，標普 500 指數將達到 5000 點，甚至可能更高。