去年不到3成廠商調薪 創4年新低

主計總處今 (27) 日公布 109 年經常性薪資調升情形，全年工業及服務業調升經常性薪資廠商占 27.6%，年減 2.8 個百分點，創 4 年來新低，主計總處說明，此反映疫情衝擊；若就行業來看，各行業中調薪廠商比率以金融和保險業 72.5% 最高。

主計總處說明，去年由於新冠肺炎疫情衝擊，全球經濟陷入衰退，我國傳產貨品國外需求持續走弱，再加上國內外邊境管制，來台旅客人次幾近凍結，服務輸出驟減，使廠商調薪比率下滑。

不過，疫情也同步催化宅經濟、遠距商機，致半導體、資通訊與 5G 應用等相關商品需求上升，因此，全年工業及服務業調升經常性薪資的廠商占比仍有 27.6%，其中，平均每人調薪幅度以 3-6% 內占比 13.3% 最多。

圖：主計總處提供。

而全年獲調升經常性薪資的員工占 34.8%，年減 2.5 個百分點。

從各行業來看，調薪廠商比率以金融及保險業 72.5% 最高，製造業 36.8% 居次。

而截至 3 月底，今年已調升或預計調升經常性薪資 (不含年資晉級加薪) 的廠商占 31.1%，尚未決定者占 38.0%，不調整廠商占 30.9%。

另外，主計總處統計，至 2 月底工業及服務業職缺數 26.9 萬個，年增 4.7 萬個，反映國內經濟活動持續回溫，廠商用人需求明顯增加；以行業別來看，製造業職缺數年增 2.4 萬個、營建工程業年增 1.9 萬個，合計占工業及服務業職缺增加數逾 90%。