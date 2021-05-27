〈裕隆集團展望〉江申打入MIH聯盟 電動巴士新生產線Q4量產

汽車零組件廠江申 (1525-TW) 今 (27) 日召開法說會表示，鴻海 (2317-TW) MIH 聯盟中發表的電動巴士，樣車車架是由江申承製，隨著國內進入公車汰換潮，再加上政府推動電動巴士政策，已針對電動巴士規劃新生產線，預計第四季可開始量產，後續可望依樣車接單；整體來看，今年會比去年好。

江申說明，台灣五六期貨車法規在 8 月底切換完畢，目前貨車和重車處生產高峰，挹注營運動能，展望後市，隨著公車汰換潮陸續湧現，加上政府推動電動巴士政策，已針對電動巴士規劃產線，而舊生產線也在做產能提升。

在中國的轉投資事業體上，江申指出，襄陽恩梯恩截至 3 月累積生產達 1000 萬支傳動軸，是成立以來的新里程碑，儘管今年中國市場是機會和威脅並存的環境，下游客戶面臨車用晶片短缺問題，但客戶下半年多訂出挽回計畫，可望追回落後的目標台數，

隨著客戶新車款陸續推出，襄陽恩梯恩今年有 4 款新車型量產， 明年還有 12 個新車型加入， 隨著新能源車成長趨勢，江申說明，新能源車傳動軸出貨將由目前占比 10-12%，在未來 2-3 年後拉高到 30%。

不過，襄陽恩梯恩 2023 年前暫無擴產計畫，而是預計從現有生產設施自動化、整流化和加班，來對應訂單所需，至年底前稼動率約 80%。

而作為特斯拉供應鏈之一的廣州恩梯恩，今年新車型量產共有 10 款，包括豐田、本田和日產等車款，其中有 5 款為新能源車，年底前稼動率滿載，估未來 2-3 年新能源車產品占比維持在 15-20%。

江申坦言，廣州和襄陽恩梯恩均尚未新增特斯拉訂單，但廣州恩梯恩有供應蔚來汽車。

福州福享同樣搭上新能源車成長趨勢，開始布局電池箱體與儲能櫃市場，並著重經營鄭州日產、寧德時代、豐田等客戶。

至於廈門江申，由於材料上漲、訂單萎縮，處於低檔狀況，但會透過節流管控加強減虧。

另外，近來國內本土疫情持續升溫，江申表示，目前車架交付並不受疫情影響 工廠正常生產中。