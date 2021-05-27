〈裕隆集團展望〉裕融Q2獲利估最高可年增逾5成、創新高

裕隆集團旗下裕融 (9941-TW) 今 (27) 日召開法說會，並公布第二季財測，繼第一季稅後純益 10.79 億元、每股純益 (EPS) 達 3.1 元創新高後，估第二季稅後純益落在 9.64-11.31 億元間，年增 34.34-57.7%，每股純益估落在 3.04-3.36 元，有望續創單季新高。

裕融指出，去年起中國事業體進行體質調整，第一季已見改善效益，加上旗下台灣三家公司包括新鑫、裕富數位資融和格上租車等獲利率提升、預期信用損失減少， 獲利動能轉強，第一季預測數與實績，相差不多，有信心第二季經營實績會落在預測上緣。

裕融第二季財測估合併營收 76.68-84.97 億元，年增 4.42-15.42%，營業毛利 40.37-44.62 億元，年增 9.31-20.81%，營業利益 14.6-16.14 億元，年增 30.72-44.48%，稅後純益 9.64-11.31 億元間。

裕融說明，去年融資事業提高高收益產品比重，使台灣融資營收已有接近兩位數成長，將持續增加高獲利產品結構。

至於裕隆汽車金融 (中國) 第一季虧損擴大，主因提列較高的汽車金融備抵呆帳，裕隆表示，4 月起負面因素消除，後續也可望延續 4 月水準，由於中國中古車市場存量和交易量都很高，但融資滲透率相對低，仍有很大成長空間，將繼續擴大業務團隊規模。

對於近來國內本土疫情嚴峻，裕融認為，從去年經驗來看，可協助企業共商共榮，對業績是正向，5 月中旬以來尚未看到影響，且對逾期 180 天未繳款會提 100% 備抵準備。

另外，裕融菲律賓業務，受 3 月起當地疫情再度惡化，將先在原有基礎上，重視資產品質並加強客戶關係，取回資產後快速去化變現，暫不新增業務，待重新上軌道後再擴大。