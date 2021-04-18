〈宏碁攻電動車〉旗下三金雞入列鴻海MIH聯盟

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 搶攻電動車商機，繼捐贈自駕車發展平台給成功大學後，旗下三金雞包含安碁資訊 (6690-TW)、智聯服務 (6751-TW)、聯永基近期正式加入鴻海 (2317-TW) MIH 電動車聯盟，瞄準未來龐大電動車商機，在電動車供應鏈也不缺席。

宏碁董事長陳俊聖表示，電動車是產業未來發展方向，集團也已陸續布局充電樁、電池等，多次強調宏碁不會缺席電動車龐大商機。

在陳俊聖多次喊話下，宏碁集團電動車、自動車布局再次加速啟動，其實宏碁在 2018 年就與裕隆 (2201-TW) 發表過全台首輛自主研發的無人自駕車，以當年納智捷 (LUXGEN)S3 電動車為基礎，搭配宏碁自動駕駛系統，號稱可以達到自駕車 Level 4 等級。

隨著鴻海提出 MIH 電動車聯盟概念，短短半年時間，已吸引超過千家企業加入，宏碁集團旗下子公司也入列，包含資安大廠安碁資訊、資訊系統整合商智聯服務、電池模組廠聯永基都已是聯盟成員之一。

安碁資訊證實已加入 MIH 聯盟，但強調目前業務仍以 OT 資安市場為主，對於車用資安等新技術領域，強調會視市場需求、技術能量，持續評估考量，智聯服務目前則是以半導體、電子、製造、金融等產業為服務大宗，未來也可望進一步做到車聯網資訊整合商機。

聯永基則是宏碁 2015 年投資 100% 持有的新創公司，主要業務是研究、開發及銷售電池模組，過去集中開發電動自行車，也成功打入歐洲電動自行車市場，可望成為宏碁集團進軍電動車的重要基石，不過根據財報顯示，聯永基去年受疫情影響，全年仍小虧 1747.5 萬元。