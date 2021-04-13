調查：散戶意識到泡沫仍續看多 買股熱潮持續高漲

E*Trade Financial 最新調查發現，在專業投資人減倉之際，約 7 成 5 散戶認為股市已出現泡沫，但持續看多後市的比例也持續增加，散戶買股熱潮正在高漲。

該調查發現，大約四分之三的散戶認為市場「完全或部分」處於泡沫之中，比率較上一季增加 3 個百分點，但看多的情緒仍持續增加，達到 61%，和疫情前的水準相當。

E*Trade 對 1000 名散戶進行調查，這些散戶證券資產規模至少 1 萬美元。該調查顯示，近一半的人認為目前美國經濟狀況良好，此外疫苗大規模接種後，病毒有關的風險已有所減少，但對市場波動性的擔憂卻增加，成為散戶心目中的最大風險。

E*Trade Financial 投資策略經理 Mike Loewengart 表示，隨著市場觸及歷史新高，疫苗大範圍接種、刺激措施不斷推出以及企業預估獲利提高，市場樂觀情緒不斷增強。

疫情爆發後看多情緒走勢 (圖: Bloomberg)

疫情後至今股市估值飆漲有如 2000 年網路泡沫時代，伴隨著債券殖利率走升，市場看多情緒高漲，連散戶都已經注意到此現象。

當專業投資人離場時，散戶持續提早買進疫情受災股，據 VandaTrack 數據，過去 12 個月，散戶平均每天投入 12 億美元買股票。

此外，摩根大通估計，4 月份美國家庭的股票配置可能上升至 40%，超過網路泡沫的高峰，達到 1950 年代初以來最高水平。散戶大肆看多已開始引起市場對銀行、投資機構撤資的隱憂。

儘管華爾街曾警示目前熱潮與 2000 年代類似，但散戶並未因此心生警惕，據美銀 (BofA) 數據，散戶已連續六周淨買入股票，反觀，專業投資者正利用近期漲勢減持股票。

Pacific Life Fund Advisors 資產配置主管 Max Gokhman 表示，散戶是否繼續在股市扮演重要角色，將取決於發生大幅回檔時會發生什麼變化，這將決定散戶對市場長期的影響。

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