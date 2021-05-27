傳奇投資人：特斯拉未來20年要主導汽市「毫無機會」

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 去年表現強勁，受到投資人關注，不過，今年的表現卻有所回落。隨著空頭部位激增，傳奇投資人 Bruce Greenwald 認為，特斯拉要在 20 年內主導汽車業根本毫無機會。

電影《大賣空 (The Big Short)》原型、著名大空頭 Michael Burry 在上週就曾表示，旗下避險公司 Scion Asset Management 已加入特斯拉空軍的行列，已做空特斯拉 80.01 萬股或 5.34 億美元。數據分析公司 S3 Partners 顯示，特斯拉空頭今年迄今已賺進 40 億美元。

如今，另一位傳奇投資者、哥倫比亞大學教授 Bruce Greenwald 也認為，特斯拉無法維持天價的市值，但是他也承認，不會去做空特斯拉，因為許多人在做空特斯拉時慘遭「屠殺」。S3 Partners 的數據顯示，在去年特斯拉大漲時，特斯拉空頭共損失了 400 億美元。

Greenwald 表示，由於電動車市場規模持續擴大，以及特斯拉產品與競爭對手之間缺乏差異性，特斯拉恐怕無法長期主導汽車業。

「從現在開始的 20 年，特斯拉真的能夠在汽車市場上佔據主導地位嗎?」Greenwald 說道：「根本毫無機會。我們知道競爭激烈的汽車市場會是什麼樣子。這個市場中，大多數的大公司都曾一度瀕臨破產。」

麥肯錫公司 (McKinsey&Company) 在 7 月發布的一項研究顯示，在 2018 年至 2019 年期間，特斯拉的市占率從 11.8% 增長到 16.2%。但 Greenwald 表示，隨著電動車的普及，這一數字將在未來幾年下降。

特斯拉首席執行長馬斯克 (Elon Musk) 曾表示，該公司不僅在電動車方面與眾不同，其車載電腦系統、數據庫和太陽能電池板也與眾不同。但是 Greenwald 反駁道：「難道其他汽車製造商沒有嗎？他們沒有電腦系統、數據庫和太陽能電池板嗎？才不是。」