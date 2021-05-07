投資人開始擔心新股泡沫？Coinbase股價跌至上市後新低

Coinbase(COIN-US) 上個月風光上市後，股價卻開始直線滑落，周四 (6 日) 來到這家公司直接上市以來的新低。

美國最大的加密貨幣交易所股價周四下跌 6%，至 256.76 美元，為連續第 4 天下挫，股價距上市時的參考價格 250 美元已相差不遠。

一檔追蹤近期上市公司股價的 ETF 出現連 8 天下挫，寫 2015 年以來最長跌勢。透過 SPAC 上市的 Virgin Galactic Holdings Inc. 和 Opendoor Technologies Inc.，周四也都下跌至少 3.8%。

FBB Capital Partners 研究主管 Mike Bailey 認為，由 2020 年末到 2021 年初，SPAC、IPO、加密貨幣、清潔科技和高成長股票，均出現了小規模泡沫，成為近期困擾人們的資產類別。

Coinbase 出現下滑的部分原因，在於投資人開始追逐狗狗幣 (DOGE)、幣安幣 (BNB) 等非主流貨幣，這家交易所並不提供，它的大部分交易來自比特幣，但比特幣近期價格停滯不前。

Coinbase 於 4 月 14 日以 381 美元的價格開始交易，之後一度突破 400 美元。與第一天收盤價相比，現在下降了 22%。

Aptus Capital Advisors 投資組合經理兼分析師 David Wagner 指出，從股票的角度來看，Coinbase 已經進入熊市修正。

他表示，從基本面看，機構投資者可能擔心 Coinbase 定價過高，此外，由於其上市沒有閉鎖期，也讓一些早期投資者及內部人士沒有必要持有股票，造成股價進一步走弱。