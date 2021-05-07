鋼價飆升 美銀：鋼鐵業榮景短暫 可稱之為泡沫

去年春天在疫情的衝擊下，美國鋼鐵業陷入癱瘓，製造商被迫中斷生產。儘管隨後出現復甦，但鋼鐵廠恢復生產的速度很慢，這造成了嚴重的鋼鐵供應短缺。如今，經濟重啟推動鋼鐵業繁榮，但是有分析師認為，這樣的榮景可能是短暫的，甚至以「泡沫」來形容。

美國銀行分析師 Timna Tanners 表示：「鋼鐵業的榮景將是短暫的，非常適合以泡沫來形容。」她用上了大型銀行通常會避免提及的「泡沫」一詞。

美國基準熱軋鋼捲價格在去年觸底反彈至每噸 460 美元附近，目前上漲到每噸 1500 美元左右，創下歷史新高，幾乎是去年平均價格的 3 倍。

鋼鐵股也隨之火熱。美國鋼鐵 (X-US) 的股價在去年 3 月跌至歷史低位後，在短短 12 個月內飆升了 200%。Nucor (NUE-US) 今年迄今就飆升了 76%。

不過，儘管如今「稀缺和恐慌」正在抬高鋼鐵價格和相關類股，但研究金屬業有 10 年經驗的 Tanners 預期，隨著供應趕上她所說的不怎麼樣的需求時，將出現痛苦的逆轉。「我們預期會出現修正，而且通常會過度修正。」Tanners 說道。

KeyBanc Capital Markets 的金屬股票研究主管 Phil Gibbs 也同意了這樣的觀點。認為鋼鐵價格處於難以持續的水平。「這就像每桶 170 美元的油價，到了某種程度，人們會說，如果這樣，我就不開車了，我會坐公車。」他認為修正將會非常激烈，只是何時以及如何發生的問題。

Gibbs 也表示，他認為鋼鐵價格處於泡沫中，大過於鋼鐵股處於泡沫。

鋼鐵業的需求在近快速回升，尤其是汽車業。而美國舊鋼廠需要一些時間才能恢復疫情時大幅削減的產量。

不過，分析師指出，美國在疫情期閒置的鋼鐵產能均已恢復，這也是 Tanners 之所以認為短缺將很快結束，從而導致鋼鐵價格暴跌的原因之一。Tanners 在報告中寫道，歷史表明，鋼鐵股通常較鋼鐵價格提早一個月觸頂。