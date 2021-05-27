主要央行堅定量化寬鬆立場 5月境外基金平均績效0.49%

儘管通膨蠢蠢欲動，但在歐美央行重申量化寬鬆消息面安撫下，全球股債仍由多頭主導，統計 5 月境外基金平均漲幅約 0.49%，其中股票型基金平均漲幅 0.59%、債券基金平均漲幅 0.23%。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會 4 月會議記錄，釋出未來會議可能開始討論縮減購債的訊號，引發市場恐慌而震盪，但投資人解讀，該會議是在 4 月疲弱就業報告公布前舉行，預期聯準會應該會衡量經濟進展及通膨風險，不至於貿然調整貨幣政策立場。

富蘭克林證券投顧表示，美國拜登政府與共和黨將持續就基礎建設計畫及資金來源等問題進行談判，但雙方分歧仍大，原定 5 月底前達成協議的難度仍高。

富蘭克林證券投顧進一步指出，在景氣利多已經反映、通膨及政策前景不確定性升高的震盪環境，建議投資人可適度增持債券或平衡型基金降低投資組合波動。

以股票來說，建議可鎖定創新成長與價值補漲，市場則可瞄準美國、新興亞洲兼備的策略，並留意基礎建設及天然資源等可受惠通膨上揚的標的，網羅類股及區域輪動機會。

展望後市，預期美國有望於夏天朝群體免疫目標邁進，加上政府推動大規模財政刺激計畫，今年美國景氣及企業獲利可望明顯改善，循環及價值股受惠經濟前景轉佳及評價面優勢，預期仍有回升空間。

此外，美國景氣復甦也有助提振新興市場出口前景；另外，亞洲具備全球科技結構性成長題材，東歐及拉美則受惠全球景氣及利率回升下，推升能源與原物料的強勁需求與金融獲利表現。