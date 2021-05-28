全球高收益債創高 還有甜頭？

五月份以來全球股市橫向盤整，甚至一度下跌將近 4%，然而全球高收益債券卻緩緩上漲 0.79％（截至 2021/5/25，以美元計算），最大下跌幅度也僅為 0.4%。對於較穩健的投資人來說，全球高收益債券是參與市場的好選擇，展望未來全球高收益債券還有表現的機會嗎？

1. 經濟背景持續轉佳

全球高收益債券的表現與經濟狀況亦步亦趨，且因為相較於股市有波動較低的特性，全球高收益債券指數屢屢創新高。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，以美元計算截至 2021/4/30。指數採美銀美林全球高收益債券總報酬指數，此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

目前主要經濟體已經漸漸從疫情中恢復，IMF 等機構紛紛上調全球經濟成長率，且隨著時間上修成長幅度。顯示目前經濟狀況不僅恢復快速成長，恢復的速度更是超乎預期。在歐美國家，第一季度的財報盈餘成長皆有超過 70% 的企業優於預期，平均盈餘成長率為 17%、23%，一旦經濟完全從疫情中康復，成長幅度更值得期待。

資料來源：IMF，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/5/25。

2. 高收益債券利差，可能往歷史低點靠攏

高收益債券的上漲主要來源是靠利差收斂（利差為債券與公債間殖利率的差異，通常作為債券價格的判定標準，利差越低代表價格越高），儘管目前高收益債券各信評利差都處於相對低點。然而，離最低點都仍有一段距離。以目前的整體環境來看，經濟恢復的速度前所未見，高收益債券利差可能將往歷史低點靠攏。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 1997/12/31 - 2021/4/30。指數分別採美銀美林全球高收益債券各信評指數，此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 高收益債券發行公司體質改善，有利利差再收斂

除了同信評的高收益債券利差水準可能收斂以外，全球高收益債券還具有另外一個利基推動利差進一步收斂 – 債券信評上調。觀察過去一年高收益債券發行公司信評的變化，可以發現信評被下調的公司已經逐漸減少，而越來越多公司信評正在被上調中。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/5/25。*2021 年第二季資料經過季度天數推估。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

如果高收益債券的信評上調的話，利差能夠收斂的空間就變得更大了。下圖比較不同信評債券間的利差差距，當高收益債券中的 BB 級被提升到投資等級的 BBB 級的時候，利差有 165 個基點收斂空間，而越低信評的債券信評被調升，收斂的空間就越大。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/5/25。指數分別採美銀美林全球高收益債券各信評指數，此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

全球高收益債創新高，仍有升評助力推漲

全球高收益債券的利差離歷史低點仍有距離，根據歷史經驗，在經濟復甦期全球高收益債券利差都有機會進一步下探。且目前高收益債券發行公司體質好轉，今年以來信評被上調的公司數提升，更有助刺激全球高收益債券價格上漲。在目前低利率、討論縮減量化寬鬆言論起步時，佈局全球高收益債券不僅可以降低投資組合中股票的波動，也能建構現金流部位。

鉅亨精選基金

>>> NN (L) 環球高收益基金 X 股美元

>>> 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元

「鉅亨買基金」獨立經營管理

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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