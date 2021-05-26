傳特斯拉中國擴廠暫停

周二 (26 日) 外媒報導指稱，根據消息人士透露，美國電動車製造商特斯拉 (TSLA -US) 暫停擴大上海工廠的計劃，此舉將限制中國製特斯拉在全球產量所佔的比重。

消息人士稱，原本特斯拉計劃在中國擴大生特斯拉車型，並將中國設定成為全球生產樞紐，中國製特斯拉 Model 3 可以向美國甚至更多市場輸出。但特斯拉現階段打算限制中國產量在其公司全球產量所佔的比重。

依照計劃，特斯拉的上海工廠每年將生產 50 萬輛車，目前正以每年 45 萬輛的速度生產 Model 3 和 Model Y。

消息透露，特斯拉決定不競標位於其上海工廠對面的一塊土地，原因是特斯拉至少到目前為止，不再計劃大幅度提升在中國的產能。

針對傳言，特斯拉對媒體稱，公司的上海工廠發展進度正依計劃進行。

近期特斯拉積極在全球找尋擴廠地點，特斯拉 CEO 馬斯克稱，正考慮將俄羅斯作為其歐洲第二家 Gigafactory 工廠的可能地點。外界認為如果馬斯克選擇在俄羅斯設廠，將是個意外的選擇。

因為根據產業研究公司 Autostat 數據，去年在俄羅斯的電動汽車，新車約為 700 輛。這個主要的產油國，才剛剛開始開發電動汽車的基礎設施。

此外也有部份國家向特斯拉招手希望其去當地設廠。近期馬斯克快閃造訪英國倫敦時，英國政府向馬斯克致意，希望他考慮在英國建立下一個電動車工廠。不過，馬斯克認為英國脫歐的問題對於想將汽車出口到歐洲的車廠來說，風險太高。

