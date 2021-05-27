PayPal：計畫開放加密貨幣提款 但距發行穩定幣為時尚早

全球支付巨頭 PayPal (PYPL-US) 的區塊鏈負責人表示，計畫讓用戶可將加密貨幣提取到第三方錢包，但還不確定這一功能何時能夠推出。

PayPal 加密與數位貨幣部門副總裁 Jose Fernandez da Ponte，周三 (26 日) 在 CoinDesk 2021 年共識會議上發表談話，表示提現功能正在研發。PayPal 自 2020 年 10 月起，允許客戶購買比特幣及其他加密貨幣，但不允許將加密貨幣資產移出平台。

da Ponte 表示，公司希望使它盡可能開放，並開放給用戶選擇，以幫助他們使用想要的支付方式付款。

他指出，公司平均每兩個月發表一次新的開發成果，然而目前尚不清楚提款功能何時能推出。

有傳言稱，PayPal 希望推出自己的穩定幣，因此已經和多名業內人士面談，對此 da Ponte 持保留態度：「現在還為時過早。」

對於各國央行準備發行央行數位貨幣 (CBDC)，da Ponte 認為，央行發行自己的代幣絕對有其道理，但是「穩定幣或 CBDC 只有一個將主導市場」的普遍看法，他並不認同。他認為，穩定幣可以和 CBDC 並存。

da Ponte 指出，央行有兩個優先任務—金融穩定和普遍進用 (universal access)。要讓數位貨幣維持穩定性，不僅可以透過法定貨幣支持，未來可可能經由 CBDC 來支持一種穩定幣。