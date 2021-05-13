特斯拉推進自動駕駛車 可望釋出全新FSD、V9 Beta版

業界呼喊了多年的自動駕駛車終於要上路，雖然消費大眾尚不能掏腰包買一輛來過癮，但特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在推特上公布了相關進展。

隸屬於 Alphabet (GOOGL-US) 的自動駕駛汽車公司 Waymo ，在美國亞利桑那州運作著機器人計程車，這可能是在美國開展此類業務的首例。另外加州一家私營公司 Nuro 則運營一個可交付包裹的自治車隊。

Waymo 和通用汽車 (GM-US) 旗下的自動駕駛部門 Cruise Automation ，近期都向加州汽車部門申請在該州使用無人駕駛汽車的許可。

在該州操作機器人計程車的進一步監管障礙是要取得加州公共事業委員會的許可，該委員會負責監管叫車業務。

目前 Waymo 和 Cruise 似乎不想向消費者出售個人用的自動駕駛汽車，而是希望藉由提供共享電動自駕服務來解決交通擁塞和城市霾害問題，通用汽車執行長 Mary Barra 甚至提出「0、0、0」口號，意味著零交通事故、零阻塞和零污染。

特斯拉則願意向大眾出售自動駕駛汽車，馬斯克週二在推特上提到了公司自駕車的相關進展。

特斯拉所有車都配有駕駛輔助功能，例如自動適應巡航控制。特斯拉稱這些功能為自動駕駛 (Autopilot)，但也提供 1 萬美元升級版的全自動駕駛模式 (FSD)。馬斯克在推文中提到的 V9 ，他認為，能讓特斯拉更加接近完全自治的軟體系統。

馬斯克推特內文暗示，特斯拉目前聚焦光學相機和軟體實現自動駕駛，他不想使用雷達、光學雷達或基於雷射的雷達。

但對其他車廠來說，光學雷達是實踐完全自治車的重要關鍵， Waymo、Cruise 和 Nuro 全都使用光學雷達技術。今年稍晚，中國電動車廠小鵬 (XPEV-US) 計畫在一款生產的車輛中導入光學雷達感應器，將是首款配有光學雷達的自動駕駛車。

小鵬預計週四公布第一季財報，投資者將迫切希望看到有關自動駕駛車的消息，以及中國電動車需求的最新狀況。一如特斯拉，小鵬也計畫今年推出自動駕駛軟體 XPilot 的新版本。

無論是特斯拉或其他車廠，某種程度來說，個人車輛實現全自動駕駛只是一個爭論點，諸如 XPilot、Autopilot 和 FSD 這些駕駛輔助功能都會越來越好，最終到達大眾願意購買並且在使用上不會膽戰心驚，且能在長途旅程中放心載著家人奔馳的程度。