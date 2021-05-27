減排不夠力 法院和股東對殼牌、雪佛龍、埃克森發出嚴正警告

三家石油巨頭周三 (26 日) 不約而同收到「嚴正警告」，殼牌 (Shell) 遭荷蘭法院勒令加快減排腳步，2030 年需比 2019 年減排 45%，此判決對石油業可能帶來深遠影響，而雪佛龍 (Chevron)、埃克森美孚 (Exxon Mobil) 因應氣候變遷過於遲緩，雙雙遭股東訓斥。

替英格蘭國教會管理基金的 Bess Joffe 說，「大油公司今天收到嚴正的警告」，投資人和國會議員都要求石油業主管負起責任。

荷蘭法院周三裁定，皇家殼牌石油公司 2030 年需比 2019 年減排 45%，遠高於自行設定的 20% 目標。殼牌表示將上訴。

全球有 1800 起氣候變遷相關訴訟正在法院審理，殼牌的判決可能為整個石油產業立下先例。該公司 2019 年碳排放量為 16.5 億噸，約和全球第四大廢氣排放國俄羅斯相當。

這項具有里程碑意義的判決出爐同一天，美國兩大石油公司也在氣候應變方面吞紅牌。

僅持有埃克森美孚 (XOM-US) 一小部份股權的維權股東，首次角逐董事選舉就取得歷史性勝利，拿下四席中的兩席。

雪佛龍 (CVX-US) 股東同日投票表決，48% 支持強制公司揭露氣候變遷相關影響的提案。另一項要求公司加強減排 (涵蓋終端消費性產品碳排放) 的提議，也獲得 61% 票數支持。

德拉瓦大學公司治理教授 Charles Elson 說，石油公司現在面臨的問題在於，應該何時減產、又該做到什麼程度，才能減緩投資人和社會疑慮。

不只雪佛龍，康菲石油 (ConocoPhillips) 和 Phillips66 公司的減碳提案，都獲得至少 58% 股東支持。

帶領氣候倡議團體的 Mark Van Baal 說，這些表決凸顯大油公司減少碳排放的急迫性，「我們想告訴石油公司，現在就開始降低碳排。」