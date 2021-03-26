2050淨零碳排目標恐落後 逾半數大中華企業自認進度緩慢

根據渣打集團調查，約半數的大中華地區企業轉型至淨零排放的進度仍不夠快，企業要在 2050 年達成《巴黎協定》淨零排放目標的可能性也因此下滑。

渣打集團針對全球 250 間大型企業高階經理人，與 100 位投資專家進行訪問，根據最新發布的《零碳經濟（Zeronomics）》報告指出，45% 大中華區企業全力支持《巴黎協定》的目標，但有 50% 的大中華區企業領袖認為所在企業轉型至淨零排放的進度仍不夠快。

此外，大中華區內企業領袖認為，轉型至淨零排放的最大阻礙是「領導階層的支持度不足」，有 72% 受訪人士坦言這是「非常大的阻礙」。

調查發現，多數大中華區企業預計等到 2030 年積極採取行動，朝向實現淨零排放目標，也就是說從現在至 2030 年的十年間可能成為「失落的十年」，約有 48% 的大中華區企業領袖表示將在 2030 年至 2040 年之間做出最大進展，另外 30% 則表示會在 2040 年至 2050 年間採取大幅度行動。

進一步探討多數企業延緩轉型淨零排放的原因，56% 的大中華區企業表示，它們需要在實踐淨零排放之前，進行大規模的組織架構改革，另有 68% 的受訪者認為，機構投資人的支持意願有待提升，也是另一主要阻礙。

此外，受新冠肺炎疫情衝擊，導致企業將焦點鎖定短期營運，高達 82% 的高階經理人認為，疫情減緩了企業轉型至淨零排放的速度。

調查發現，80% 大中華區企業領袖認為，實施稅務優惠可增加企業轉型至淨零排放的誘因；此外，75% 認為股東積極推動或來自投資者的壓力也有助催化轉型，而有 72% 受訪者認為，發展出一套有效的全球碳排放稅制，可望幫助全球 2050 年或之前達至淨零排放。

渣打集團行政總裁溫拓思 (Bill Winters) 表示，大部分企業期待 2050 年或之前轉型至淨零排放，但仍缺乏具體行動以達成目標，其中碳排放量較高的產業，與新興市場企業所面臨的挑戰將更為嚴峻。