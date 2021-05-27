新獨角獸將誕生！美新創企業Perch 由軟銀操刀A輪融資

日本軟銀集團 (9984-JP) 旗下的願景基金 (SVF) 在 26 日 (週三)，主導美國新創企業「Perch」約 7.75 億美元資金調度案。Perch 的業務內容，主要與併購或經營美國電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 上的第三方品牌有關。

推估 Perch 在經過此次的 A 輪融資後，公司估值將超越 10 億美元、成為所謂的「獨角獸企業」。Perch 表示，截至 26 日為止，該公司所募得的融資已累計超過 9 億美元。

參與這一輪融資的還有 Victory Park Capital ，與投資推特 (TWTR-US) 及 Slack(WORK-US) 而廣為人知的 Spark Capital 等。

Perch 總部設在美國波士頓，創立於 2019 年底。該公司擁有一些將商品批發給沃爾瑪 (WMT-US) 及好市多 (COST-US) 等實體店面的品牌。Perch 到目前為止共併購 70 個品牌並從中獲得利潤，該公司表示，調度到的融資將用於集團內的全新併購及投資案。

SoftBank Investment Advisers 的 Lydia Jett 表示，身為與電商平台相關、全球規模最大投資者的一分子，他們非常清楚第三方業者對亞馬遜線上賣場的成長扮演舉足輕重的角色。