葉倫談氣候變遷：企業減碳承諾有助控管風險 金融機構將須揭露對策

美國總統拜登即將舉辦氣候變遷領袖視訊會議，美國財政部長在盛會登場前夕表示，氣候變遷對人類帶來生存威脅，除了政府支出，也需要民間資金共襄盛舉，而一些企業許下減碳承諾，有助於控管金融風險。

葉倫周三 (21 日) 在國際金融研究所 (IIF) 發表視訊演說，呼籲從排放污染的企業到大型金融機構都應該加入對抗氣候變遷的行列，她說：「拜登總統提出遠大的戰略，讓美國過度到淨零碳排放，並動員整個政府實現此目標。」

這些措施包括 2035 年之前實施無碳發電，取消對化石燃料的稅務補貼，並獎勵和補助電動車發展。消息人士透露，拜登將在峰會中宣布提高減碳目標，把 2030 年碳排放量減至 2005 年水準的 50%。

葉倫並援引數據表示，美國若要落實在 2050 年之前達到淨零碳排放的目標，未來十年需要 2.5 兆美元資金，無法只靠政府支應，也需要民間資金參與。

葉倫表示，氣候相關措施也會延伸到金融體系，因此將要求金融機構揭露如何準備因應氣候變遷風險。

葉倫說：「企業已經許下的遠大減碳目標，幫助金融體系控制氣候相關風險，這將促使美國朝低碳經濟轉型，也能向全球金融市場傳達強而有力的訊息。」

葉倫還說，財政部將利用金融穩定監督委員會 (FSOC)，作為評估氣候風險和財務揭露政策的主要機構，以促進經濟轉型。FSOC 由多個主管機關組成，並由葉倫主持。

她說，有關財務揭露，主管機關的共通挑戰在於如何評估風險，而 FSOC 可以共享彼此的觀點，並設法盡可能降低美國金融穩定面臨的風險。