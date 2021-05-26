ESG關鍵突破年 責任投資全球蔚為風潮

《財訊》報導指出，去年此時全球慘痛封境，台灣歌舞昇平；如今大旱來了、疫情蔓延了、市場重挫了，才揭開台灣其實從未誠實面對環境 (E)、社會 (S)、治理 (G) 風險的真相。即使現在，全球熱議永續投資與碳中和，但台灣中小企業仍被動因應，今年可謂 ESG 關鍵突破年，全球資金正陸續轉向。

面對全球減碳大趨勢，台灣根本沒有拖延甚至退縮的空間。集保結算所負責規畫公司投資人關係整合平台的股務部組長蔡淑玲指出，像是台積電 (2330-TW)、國泰金 (2882-TW)、玉山金 (2884-TW) 這些很重視投資人溝通的企業，不僅主動盤點 ESG 風險，也會積極更新法人意見，只要在 ESG 評比中有一個方格沒被打勾，就會積極補件說明；相較之下，中小企業還是比較被動。

中鋼 (2002-TW) 董事長翁朝棟直言，中小企業到現在還是不願面對碳足跡盤點，等到碳中和大限到來，就完全來不及了。很多人以為有問題就找民意代表和政府，但碳足跡是你自己排放的，沒有人能幫你承擔，被課了 30% 的碳稅，你還會有競爭力嗎？

近年來，包含環境、社會和治理面向的 ESG 已經不是口號，不僅全球政府度重視，更是重要的投資趨勢；其中，如何因應氣候變遷就是重要議題之一。《財訊》報導案例中，包括台塑集團、中信金 (2891-TW) 、中鋼近年主動回應法人要求，因而顯著獲得國際機構信任，即便遭遇產業景氣大轉折，仍能維持營運穩定。

近期資本市場中的主流投資機構加入 ESG 倡議後，認為資金應主動擔負社會責任，從投資流程中就納入 ESG 選股機制，也積極要求企業履行 ESG，並依此揭露各項風險，否則就拒絕投資或撤資，逼得產業界動了起來。因此，依據 ESG 選股原則所投資的資金，就會被歸類為責任投資 (PRI) 或永續投資 (Sustainable Investing)。

如果說去年是 ESG 投資元年，今年各國領袖的加入，將讓 ESG 進入關鍵突破年。美中領導人的動向促使資金大舉湧進 ESG 投資，企業若有引資需求，就不得不重視這個大趨勢。