拚ESG！玉山銀、遠傳簽全台首件永續指數連結商業本票

永續金融正夯，玉山金 (2884-TW) 今 (21) 日宣布，玉山銀行已與遠傳電信 (4904-TW) 簽訂新台幣 15 億元「永續指數連結商業本票」，為台灣首家金融業以永續指數連結發行商業本票 (FRCP)，也是繼今年 3 月 10 日與裕民航運簽署永續指數連結貸款後，再次協助企業實踐 ESG。

玉山銀行表示，該行持續推動永續連結金融產品，除考量企業財務績效表現，也關注企業 ESG 發展進程及目標，鼓勵企業夥伴訂定長期永續績效目標，若公司實際達成，玉山透過利費率優惠給予支持。

以永續指數連結發行商業本票 (FRCP) 為例，是企業透過票券公司經由貨幣市場發行的籌資方式，可鎖定特定期間的資金成本，讓企業在拓展營運的同時，也能兼顧 ESG 的實際行動，實現永續經營。

玉山銀行長期投入永續發展，將永續目標結合業務發展，包括已承作赤道原則案件 26 件、永續授信貸款 672 億元、及發行 4 檔綠色金融債券等，並已在今年加入科學基礎減碳目標倡議 (Science Based Targets, SBT)，設定升溫控制為 1.5°C(Business Ambition for 1.5°C)，成為亞洲首家以 1.5°C 為減碳路徑及制定目標的金融業，並將於 2050 年前成為淨零碳排銀行。